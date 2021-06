Les fans de A Place in the Sun horrifiés après que l’hôte ait emmené des invités dans une propriété qui « ressemble à un abattoir »

Les téléspectateurs de A PLACE in the Sun ont été horrifiés lorsque l’animatrice Jasmine Harman a emmené des chasseurs de maisons dans une propriété qui « ressemblait à un abattoir ».

Cela s’est produit alors que l’expert du spectacle tentait d’aider George du Bedfordshire à trouver une maison de vacances à Port de Pollença à Majorque.

8 Les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par l’offre de Jasmine Harman pour les invités de l’émission Crédit : Canal 4

Le directeur de l’entreprise à la retraite a été rejoint par la meilleure amie Diane et avec un budget de 155 000 £, Jasmine a été chargée de trouver sa retraite espagnole parfaite.

Mais les fans de l’émission Channel 4 n’ont pas été impressionnés par certaines des offres du gourou de l’immobilier.

La propriété en question était une maison de ville à trois lits en plein cœur de Puerto Pollensa.

Dès que Jasmine est entrée avec le couple dans le lieu – la deuxième propriété de leur liste – George a commenté que c’était comme entrer dans une « déformation temporelle ».

8 La maison de ville espagnole a été décrite comme un « abattoir » Crédit : Canal 4

8 La terrasse a prouvé qu’il restait beaucoup de travail à faire Crédit : Canal 4

8 George cherchait une maison de vacances pour profiter Crédit : Canal 4

« C’est totalement différent de ce que j’avais en tête », a admis George.

Tandis que Diane disait positivement : « Je pense que c’est charmant. »

Alors qu’ils jetaient un coup d’œil à la maison de ville, meublée de meubles en bois sombre, Jasmine les conduisit en haut des escaliers jusqu’à une terrasse, servant actuellement d’une sorte de buanderie.

George a commenté : « Cela nécessite un peu de travail – un peu d’imagination. »

8 George sentit qu’il entrait dans une « déformation temporelle »

8 Les meubles sombres ne s’appliquaient pas à son propre sens du style

Mais il a ajouté : « En voyant la structure à l’intérieur, je pense qu’il y a beaucoup plus à faire.

« Des choses comme tous les escaliers, ils sont très raides, et ces [pointing to his knees] ne rajeunissent pas. »

Et les téléspectateurs n’ont pas été surpris que George ait refusé la propriété alors qu’ils se précipitaient sur Twitter pour exprimer leurs opinions.

L’un d’eux a écrit : « On dirait un abattoir….#aplaceinthesun ».

Un autre a ajouté : « Des escaliers dangereux menant à une ‘terrasse’ de merde. Non merci. #aplaceinthesun ».

8 Il a commenté les escaliers raides menant à la terrasse

8 George s’inquiétait de l’effet que cela aurait sur ses genoux

Un troisième a commenté : « C’est horrible. Ensuite !

Tandis qu’un quatrième a dit : « Trou de merde absolu !! #aplaceinthesun ».

Heureusement, Jasmine a pu présenter une offre plus agréable à George avec la troisième propriété, une autre à trois lits dans le centre-ville.

Avec l’aide de Jasmine, George a fait une offre de 166 500 £, qui a été acceptée.

A Place in the Sun est diffusé en semaine sur Channel 4 à 16h.