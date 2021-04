Les fans de 10 Years Younger ont été stupéfaits par la transformation éblouissante de l’infirmière.

L’infirmière formée Alison, 48 ans, est apparue dans l’émission après avoir décrit 2020 comme la « pire année de sa vie ».

La responsable du foyer de soins a travaillé en première ligne et a admis que le stress lié au traitement du coronavirus avait nui à son apparence.

Alison, mère célibataire de Jack, 12 ans, a déclaré: «2020 a été l’année la plus difficile de ma carrière d’infirmière. Les chiffres étaient incroyablement élevés.

«Nous avons dû nous asseoir et tenir la main de personnes décédées, leurs familles ne pouvaient pas entrer et les voir, c’était horrible.

Elle a ajouté: «Nous ne savions pas à quoi nous avions affaire et nous avons fait de notre mieux, mais nous avons perdu des gens en cours de route. Et c’est quelque chose qui a eu un impact énorme sur moi et la façon dont je vois la vie. La vie est pour vivre et je n’ai jamais vraiment vécu ma vie.

Après que les membres du public ont confirmé qu’elle avait l’air de six ans plus âgée que son âge réel, Alison a demandé l’aide des experts de l’émission Channel 5 pour l’aider.

L’infirmière a partagé: « Je vois ces poches sombres sous mes yeux, des rides. Ma bouche est juste baissée, je n’ai plus l’impression de me ressembler. »

Elle a ajouté: «Cela a été un travail difficile et constant, sept jours sur sept, j’étais épuisée. J’étais la vie et l’âme de la fête et je me fichais de ce que les autres pensaient.

«J’étais toujours le premier sur la piste de danse, me ridiculisant et maintenant je me cache.

Sa transformation a commencé en visitant le spécialiste de la peau Nilam Holmes, qui a utilisé un traitement de nettoyage de la peau et un micro-aiguillage pour donner à Alison un look plus jeune.

La femme de 48 ans a également reçu une thérapie au goutte-à-goutte, une manucure, une extension de cils et une nouvelle coupe de cheveux époustouflante.

Debout à 6 pieds de haut, Alison a révélé qu’elle était consciente de sa taille, mais les experts lui ont dit de voir sa taille comme une bénédiction et de montrer davantage ses jambes.

Une fois son nouveau look terminé, la perception du public a complètement changé car son âge moyen est passé de 54 à 44 ans, une décennie plus jeune qu’ils ne le pensaient auparavant.

L’infirmière ravie est maintenant plus confiante dans son apparence et envisage même de sortir à nouveau.

Elle a dit: «Je suis toujours là. Je me suis un peu perdu mais je me suis retrouvé.

«Depuis que j’ai fait l’émission, j’ai rejoint quelques applications de rencontres et j’ai eu quelques rendez-vous, mais je n’ai pas encore rencontré la bonne personne.

«Cela a été difficile pendant le verrouillage et se mettre dehors est un peu effrayant! Mais il y a des gens vraiment sympas avec qui discuter et faire connaissance, alors j’espère que M. Right apparaîtra bientôt. »

Les téléspectateurs ont été éblouis par la transformation avec de nombreux afflux de médias sociaux pour partager leur réaction émotionnelle à l’émission Channel 5.

« Je pleure des seaux ce soir # 10ans plus jeune », a écrit un fan.

Tandis qu’un autre a déclaré: « J’ai versé tant de larmes de joie sur ce programme. »