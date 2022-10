Les fans d’Autumnwatch dévastés après le remplacement d’un présentateur populaire dans une nouvelle série dans un bouleversement majeur

Les fans d’AUTUMNWATCH ont été dévastés après le remplacement d’un présentateur populaire dans la nouvelle série dans un bouleversement majeur.

La série BBC Two est revenue mardi soir pour informer les amoureux de la nature des allées et venues des animaux, petits et grands, dans tout le pays.

Les téléspectateurs d’Autumnwatch ont été ravis de repérer un présentateur absent de la programmation de la série de cette année[/caption]

Megan McCubbin a révélé qu’elle ne ferait pas partie de la série de cette année[/caption]

Alors que Chris Packham et Michaela Strachan étaient hébergés de Wild Ken Hill à Norfolk, Iolo Williams était à l’affût des bois de verrouillage du rut du cerf dans les marais de Teifi au Pays de Galles.

Pendant ce temps, Gillian Burke a exploré les merveilles naturelles de la baie de Cardigan.

Cependant, les téléspectateurs réguliers de Autumnwatch et Springwatch ont rapidement remarqué que la belle-fille de Chris, Megan McCubbin, était absente de la programmation cette année.

Megan travaille sur les émissions depuis 2020, présentant souvent aux côtés de son beau-père, mais elle s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle ne ferait pas partie de la série 2022.

Elle a écrit : “Autumnwatch est de retour ce soir sur @bbctwo à 20h ! Je vais regarder la série et je voulais dire bonne chance à l’équipe @bbcspringwatch, ça va être aussi épique que jamais !

“L’automne est la plus belle période de l’année.”

Un fan a répondu : « Oh je suis triste que tu ne sois pas dans cette série, j’espère que tu seras de retour pour Springwatch. Tu vas me manquer xxxxx”

Un autre a ajouté : « C’est triste d’apprendre que vous ne présentez pas cette fois. J’espère que c’est à cause d’une autre opportunité passionnante et que vous reviendrez la prochaine fois.





Un troisième a tweeté : “Tu vas me manquer sur les montres cette année !”

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: «Vous devriez présenter. J’ai vraiment apprécié vos articles – j’ai beaucoup appris.

Autumnwatch continue ce soir à 20h sur BBC Two et est disponible sur BBC iPlayer.