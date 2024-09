Les fans d’Assassin’s Creed attendent depuis des années un jeu se déroulant au Japon, mais Ubisoft pense que Shadows est un « bon timing » et fait partie de « l’évolution naturelle » du développeur

Les fans d’Assassin’s Creed réclament depuis des années un jeu se déroulant au Japon, et Ubisoft est enfin prêt à le proposer. Assassin’s Creed Shadows Le jeu sortira en novembre. Certains diront qu’il a fallu beaucoup de temps pour que le concept se concrétise, mais le directeur artistique du RPG d’action soutient que c’est en fait un « bon timing » pour qu’il arrive maintenant.

Parler pour jouer dans numéro 45 du magazinele directeur artistique Thierry Dansereau explique que le fait qu’Ubisoft ait mis autant de temps à arriver à Shadows a finalement permis aux développeurs de travailler en premier sur ses « fonctionnalités nouvelle génération », qui, selon lui, étaient « très nécessaires » pour le cadre japonais très demandé. « Je pense que c’est un bon timing, car cela nous a permis de vraiment développer les fonctionnalités nouvelle génération, qui, selon moi, étaient très nécessaires pour qu’un tel cadre puisse l’exploiter pleinement », déclare Dansereau.

Dansereau souligne la « riche histoire d’Assassin’s Creed en matière de création de jeux » et note que l’équipe a conçu Shadows « en gardant à l’esprit le pilier Assassin’s Creed ». Bien qu’il soit juste de dire que certains fans auraient pu espérer que le Japon soit arrivé plus tôt qu’en 2024 – 17 ans après la sortie du premier jeu de la série – Dansereau suggère que cela faisait « partie de notre évolution naturelle de créer ce décor ».

Play a également appris que l’équipe artistique de Shadows s’était concentrée sur le dynamisme, le photoréalisme et la réalisation. Cette dernière serait décrite comme une « attention totale aux détails afin de ne pas briser l’immersion », ce qui semble très excitant. À ce stade, seul le temps nous dira si le jeu répond aux attentes élevées des fans concernant son univers.

Dans le même numéro du magazine, Dansereau a noté que les fans peuvent attendez-vous à ce que le prochain RPG soit « à peu près du même acabit qu’Origins » – donc plus petit que Valhalla mais plus grand que Mirage. Cela a sans doute été facilité par le fait que Shadows ne tente pas de recréer tout le Japon avec d’immenses détails, mais se concentre plutôt sur Honshu, « où se déroulent tous les événements liés à Oda Nobunaga ». Espérons que le résultat final sera une tranche riche et détaillée du Japon.

Le gameplay d’Assassin’s Creed Shadows sera affecté par la nouvelle technologie météorologique sophistiquée d’Ubisoft, et le studio affirme que ses futurs jeux l’intégreront « de manière beaucoup plus approfondie ».