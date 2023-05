Les fans d’Asim Riaz et Himanshi Khurana poussent un soupir de soulagement alors que le premier partage une photo des deux au milieu des rumeurs de rupture

L’un des jodis les plus aimés de Bigg Boss 13 est Asim Riaz et Himanshi Khurana. Les deux se sont rencontrés dans l’émission et il est tombé éperdument amoureux de la magnifique chanteuse punjabi. Asim Riaz et Himanshi Khurana sont ensemble depuis lors. Les deux ont également collaboré pour quelques clips vidéo. Himanshi Khurana et Asim Riaz ont des millions de fans adorateurs. Il y a quelques jours, elle avait partagé une photo d’elle prise lors de ce qui ressemblait à un voyage à La Mecque. Mais ensuite, des rumeurs sont venues selon lesquelles les deux s’étaient séparés. Maintenant, Asim Riaz a partagé une photo d’eux ensemble. Cela a soulagé les fans.

Il y a quelques semaines, Himanshi Khurana avait publié un tweet qui avait suscité de nombreuses spéculations. L’un d’eux était si les deux l’avaient arrêté. La chanteuse a été immensément trollée après avoir posté cette photo dans une abaya noire. Comme nous le savons, les couples de célébrités interconfessionnelles sont confrontés à d’immenses trollings.

Connectez-vous mujhe dharam ki paribhasha btate hai. Lekin shuruyaat gaali se karte hai ? Himanshi khurana (@realhimanshi) 29 avril 2023

La photo partagée par Asim Riaz est considérée comme un signe qu’une nouvelle chanson pourrait bientôt sortir. Mais cela pourrait être un retour en arrière du numéro, Dil Ko Maine Di Kasam qui est sorti il ​​y a deux ans. La chanson a été chantée par Amaal et mettait en vedette Arijit Singh. Dans la vidéo, on a pu voir qu’Asim Riaz avait un bras blessé. On dirait qu’il voulait envoyer un message pour les spéculations intenses qu’ils ont divisées.

Asim Riaz a envoyé des ondes de choc après son entretien avec Siddharth Kannan. Il a parlé de ce qu’il ressentait après n’avoir pas gagné Bigg Boss 13. Le jeune homme a également fait allusion au népotisme dans l’industrie et à la façon dont il affecte les jeunes femmes. Asim Riaz a déclaré qu’une grande personne de Bollywood avait fait une promesse à son père concernant les débuts d’Asim à Bollywood, mais rien ne s’est concrétisé. Bientôt, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il jouerait un rôle central dans Coup de pied 2. Mais la maison de production a nié toutes les affirmations affirmant que le film n’en était qu’à la phase de scénarisation.