Les fans d’Ashanti trouvent à redire au message d’anniversaire « Love Ya » de Nelly

Nelly a fièrement posté son amour Balance Ashanti pour son anniversaire, mais certaines personnes ont trouvé le message terne. « J’ai besoin de plus d’enthousiasme que ça », a écrit un fan frustré de la Reine des Vacances.

Le rappeur, 48 ans, a publié un hommage pour son 43e anniversaire à la chanteuse « Foolish » via un montage vidéo Instagram de moments publics et privés entre eux.

Des images d’eux se produisant sur scène et chantant en couple étaient incluses.

« Une fois pour la fille d’anniversaire… » Nelly a légendé son message le 14 octobre. « Une personne si belle, incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur et l’une des femmes qui travaillent le plus dur. Je sais.. @ashanti profite de ta journée maman, tu es superbe !!!! Joyeux anniversaire, je t’aime !!!!

Ashanti a rapidement sauté dans les commentaires et a répondu ;

« Awwwwww Merci Grosse tête !!!!!!!! je t’aime!!!! »

Malheureusement pour le couple ravivé, certaines personnes pensaient que Nelly aurait pu faire plus d’efforts pour ce poste, d’autant plus que lui et Ashanti ont relancé leur histoire d’amour après 10 longues années.

« J’ai besoin que tu changes ton amour pour t’aimer !!!! 😂😂 merci!” a écrit un fan dans les commentaires de Nelly. « Je déteste qu’il ait dit je t’aime », a ajouté un autre.

Les critiques se sont également poursuivies sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, où les gens ont qualifié le message de Nelly de « pathétique » et ont déclaré qu’il était écrit comme si elle était « juste un pote ».

« La légende de Nelly pour le message d’anniversaire d’Ashanti était 🚮 », a écrit @_SlymJim. « Récupérer ta femme après 10 ans d’intervalle et dire » je t’aime « et non » je t’aime « comme si elle n’était pas sa petite amie est pathétique. » «Nelly récit Ashanti« Love Ya », le jour de son anniversaire, comme si elle n’était que la pote c’était super ringard ! dit @MontriaAnderson.

« Ion aime la façon dont Nelly a dit « je t’aime » à Ashanti… ça devrait être je t’aime ma belle reine des anges parfaite », a ajouté @youb***hyouu.

Tout le monde n’était pas mécontent du message d’anniversaire de Nelly à Ashanti, cependant, certaines personnes sont venues à sa défense et ont noté que la chanteuse avait répondu « je t’aime » et n’avait apparemment pas de problème avec l’hommage.

« C’est juste eux, si ça marche pour eux, pourquoi l’attaquez-vous ? » a demandé @whewdaniel_. « Pendant ce temps, vous avez des hommes qui écrivent des paragraphes sur IG mais qui sont des mecs dans la vraie vie. Occupe toi de tes affaires. »

Nelly et Ashanti sont sortis ensemble pendant près de 10 ans jusqu’à ce qu’ils se séparent il y a environ dix ans. Après avoir déclenché des rumeurs de réconciliation plus tôt cette année, Nelly a confirmé que lui et Ashanti étaient de nouveau ensemble et « à nouveau cool dans l’émission Philo de Rasheeda ». Le patron se déplace avec Rasheeda.

Ashanti a également reconfirmé leur romance aux VMA 2023 le 11 septembre en portant une pochette personnalisée sur laquelle était imprimée une photo vieille de 20 ans d’elle et du rappeur « Dilemma ».

Que pensez-vous du message d’anniversaire de Nelly à Ashanti ? Était-ce terne ou les gens devraient-ils s’occuper de leurs affaires ?