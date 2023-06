Les fans d’Arsenal sont convaincus que le transfert de Declan Rice est terminé après la vidéo de l’Angleterre avec Aaron Ramsdale et Bukayo Saka

Les fans d’Arsenal croient fermement que Declan Rice rejoindra cet été après son arrivée en Angleterre lundi.

Le milieu de terrain a été fortement lié à un déménagement chez les Gunners, son séjour à West Ham se terminant apparemment inévitable.

3 Rice a embrassé Aaron Ramsdale lorsqu’ils ont retrouvé l’Angleterre Crédit : Getty

3 La star des Trois Lions et d’Arsenal, Bukayo Saka, était également là pour dire bonjour Crédit : Getty

Le président des Hammers, David Sullivan, a confirmé à talkSPORT la semaine dernière que Rice avait joué son dernier match pour le club.

Sa dernière apparition l’a vu soulever l’Europa Conference League, le premier trophée majeur de sa carrière.

Rice espère apporter un tel succès avec lui dans le prochain club pour lequel il signera, et talkSPORT comprend qu’Arsenal mène la course devant Manchester United et le Bayern Munich.

Cependant, les fans des Gunners pensent que son transfert vers le nord de Londres est pratiquement terminé après avoir été aperçu en train d’arriver pour l’Angleterre.

Lors de sa rencontre avec ses coéquipiers à St George’s Park, il a étreint Aaron Ramsdale et était tout sourire quand il a vu Bukayo Saka.

Les deux ont été cruciaux pour Arsenal cette saison, et les supporters espèrent que le trio jouera pour le club ainsi que pour le pays la saison prochaine.

Un fan a tweeté l’emoji des yeux avec : « Agent Aaron ».

« Saka et Ramsdale, vous savez quoi faire », a ajouté un autre.

Un troisième a déclaré: « C’est bien de voir tous les joueurs de l’arsenal s’unir au niveau international. »

3 Rice est un homme recherché cet été Crédit : Getty

Rice quittera West Ham après presque une décennie dans un club dans lequel il a fait 245 apparitions dans toutes les compétitions.

Après son succès en Europa Conference League, le joueur de 24 ans va désormais se concentrer sur l’Angleterre.

Les Trois Lions affronteront Malte vendredi soir et la Macédoine du Nord le 19 juin lors des éliminatoires de l’EURO 2024, les deux matchs que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.