Plusieurs centaines de supporters d’Arsenal ont manifesté devant l’Emirates Stadium avant le match de Premier League anglaise de l’équipe contre Everton vendredi pour appeler le propriétaire Stan Kroenke à quitter le club en raison de sa candidature à la Super League.

– Marcotti: Comment la Super League s’est effondrée

– Hamilton: Comment la révolte des fans a aidé à mettre fin au transfert de la Super League

– Une Super League serait-elle aussi super? Les statistiques disent non

Les fans se sont rassemblés dans le hall du stade plus de deux heures avant le coup d’envoi, frappant des écrans métalliques au-dessus du box-office principal, éclairant des fusées éclairantes, déclenchant des feux d’artifice et scandant « Nous voulons que Kroenke sorte » et « Nous voulons que notre Arsenal revienne. »

Ils ont également accroché des banderoles sur le bord du hall, y compris celles qui disaient «Arsenal jusqu’à ce que je meure. Kroenke dehors» et «Notre club est notre maison. Vendez Stan. »

jouer 1:22 Mikel Arteta détaille les excuses que lui et les joueurs ont reçues suite au contrecoup de la Super League européenne.

Après s’être rassemblés dans le hall, les fans ont descendu les escaliers devant le box-office et le magasin de l’équipe pour continuer leur démonstration bruyante.

La colère des fans se prépare depuis qu’Arsenal et cinq autres clubs de Premier League ont annoncé qu’ils rejoindraient une Super League en échappée dimanche dernier.

Et cela ne s’est pas calmé même lorsque Arsenal a quitté le projet de Super League à 12 équipes mardi soir face à une réaction croissante du public et s’est excusé auprès des fans.

Le fils de Kroenke a rejoint un forum de fans d’Arsenal jeudi quand ils ont exprimé leur dédain. En essayant d’expliquer leur décision de rejoindre la proposition, Josh Kroenke a affirmé qu’ils essayaient de protéger l’avenir du club au milieu de la baisse des revenus résultant de la pandémie de coronavirus et de quatre saisons consécutives en dehors de la Ligue des champions.

« Je pense que nous sommes aptes à continuer dans notre position de gardiens d’Arsenal. Nous avons été placés dans une position très difficile par des forces extérieures au club », a déclaré Josh Kroenke lors du forum de jeudi. «Nous avons les mêmes projets pour l’été que nous avions il y a plusieurs semaines et je suis toujours enthousiasmé par ceux-ci.

« Donc, je pourrais être confronté à la méfiance, au scepticisme, mais avec le temps, j’espère établir une sorte de relation avec nos groupes de supporters et leur montrer que nous sommes capables de faire avancer notre club. »

Avec Arsenal, Stan Kroenke possède plusieurs équipes sportives basées aux États-Unis, notamment les Rams de Los Angeles, les Colorado Rapids, l’Avalanche du Colorado et les Denver Nuggets.

Le correspondant d’ESPN Londres, James Olley, et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.