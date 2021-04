Arsenal et Tottenham Hotspur les fans jouissent d’une rivalité féroce mais l’annonce de la Super League européenne a réalisé le rare exploit de les unir pratiquement comme un seul dans la condamnation. Les deux clubs du nord de Londres – à seulement 6,4 kilomètres l’un de l’autre – constituent le big six de Premier League qui s’est inscrit dans la ligue séparatiste qui a envoyé des ondes de choc à travers le sport. La compétition menace de bouleverser complètement le plus grand sport du monde et laisse la Ligue des champions phare de l’UEFA face à un avenir incertain. Les clubs, pour la plupart aux prises avec des dettes et une masse salariale élevée, et durement touchés par la pandémie de coronavirus, en bénéficieront financièrement.

La banque d’investissement américaine JPMorgan a confirmé qu’elle finance la ligue séparatiste.

Les clubs fondateurs partageront 3,5 milliards d’euros pour les investissements dans les infrastructures et pour compenser les coûts de la pandémie, et devraient recevoir 10 milliards d’euros supplémentaires de «paiements de solidarité» pendant la durée de l’engagement initial – bien plus que ce qui est disponible dans l’actuelle Ligue des champions. .

Les 15 membres fondateurs éventuels auront la garantie de jouer chaque année dans une compétition qui devrait avoir lieu en milieu de semaine, permettant en théorie aux clubs de continuer à participer à leurs ligues nationales.

Cependant, de tels chiffres ont laissé les fans d’Arsenal et des Spurs – dont beaucoup ont souffert dans la pandémie en perdant leur emploi ou en mauvaise santé – froid.

Leur antipathie survient alors que les deux clubs ont du mal à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Le meilleur espoir d’Arsenal est de gagner la Ligue Europa – ils sont en demi-finale – tandis que les Spurs sont à cinq points de West Ham, quatrième de la ligue.

Tim Payton, membre du conseil d’administration de l’Arsenal Supporters Trust (AST), a déclaré à l’AFP que la Super League serait «la mort du football», allant à l’encontre des idéaux de «compétition sportive et de qualification au mérite».

«Nous avons besoin que la FA (Football Association) et la Premier League soient fermes avec ces clubs», a-t-il déclaré. «Jetez-les, ne les laissez pas jouer.

«Combien d’argent vont-ils gagner s’ils ne peuvent pas vendre des abonnements pour l’année prochaine en Premier League? Nous devons contester cela à tous les niveaux. »

Cependant, Antonio Gazzella, un autre travailleur de la santé, fan des Gunners, âgé de 57 ans, était une voix rare en faveur de l’échappée.

«Je suis content de ça», a-t-il déclaré à l’AFP.

«J’aimerais regarder l’AC Milan, le Real Madrid ou Arsenal avec le Bayern Munich (qui ne fait pas partie de l’échappée), l’affaire des grands garçons.

« Arsenal joue avec le Slavia Prague – pas de manque de respect – mais le Slavia Prague n’a pas les grands noms pour jouer avec Arsenal. »

‘C’EST DÉGOÛTANT’

Les fans des Spurs ont dû faire face à une deuxième nouvelle concernant le club lundi selon laquelle Jose Mourinho avait été limogé après seulement 17 mois.

Les fans ont versé quelques larmes après son licenciement, mais leur colère face à la Super League était évidente.

Maddie Watson, une écolière de 16 ans, a déclaré en dehors du club qu’elle se sentait «trahie parce qu’ils ne pensent pas aux fans».

«C’est dégoûtant de le faire dans une pandémie alors que les gens perdent tellement d’argent et qu’ils font cette super ligue juste pour gagner plus d’argent», a-t-elle déclaré.

Les fans ne se sont pas contentés d’exprimer leur mécontentement. Une poignée de supporters se sont présentés devant le stade Old Trafford de Manchester United pour enregistrer leur protestation.

Une banderole disait: « Créée par les pauvres, volée par les riches. »

Le groupe de fans de Liverpool Spion Kop 1906, qui organise des drapeaux et des bannières pour le célèbre stand, a déclaré avoir demandé au club de retirer tous ses écrans dès que possible.

Deux bannières étaient accrochées sur l’escrime du stade Anfield, l’une portant la mention «RIP LFC», l’autre: «Les fans du LFC contre la Super League européenne».

Une manifestation devrait également avoir lieu devant le terrain de Stamford Bridge à Chelsea avant le choc de la Premier League mardi avec Brighton.

Les frères jumeaux Daniel et Charlie Clarke, 22 ans et tous deux étudiant le japonais à l’université, ont été dégoûtés par cette décision.

« Notre famille suit Chelsea depuis 50 ans », a déclaré Daniel à l’AFP.

«Notre grand-père, décédé il y a quelques années, a commencé à soutenir Chelsea dans les années 50 et les a suivis dans tout le pays et dans toute l’Europe.

«L’une des premières choses que j’ai pensé était:« Comment réagirait-il? »»

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici