« Père Noël, dis-moi » si Ariana Grande a une friandise de vacances dans ses manches.

Le mardi 8 décembre, la superstar de la musique a fait parler Internet grâce à ses derniers messages Instagram et Twitter.

Non, elle ne publie pas de photo PDA avec son petit ami Dalton Gomez. Et malheureusement, elle ne partage pas un autre look de mode emblématique. Au lieu de cela, les fans de 27 ans ont spéculé sur le fait qu’elle pourrait avoir un projet spécial en cours avec Netflix.

En trois noir et blanc séparés Photos, Ariana a tagué le service de streaming sans laisser de légende ni de commentaire. Et bien que Netflix n’ait pas immédiatement répondu à E! News pour commentaires, les adeptes ont déjà leurs théories sur ce qui pourrait se passer.

« LE FILM DE LA TOURNÉE MONDIALE SWEETENER EST À VENIR », a spéculé un adepte dans la section commentaires. Un autre utilisateur a ajouté: « DONNER-NOUS UNE DATE ».

Et pour approfondir la spéculation, Netflix a répondu au tweet d’Ariana avec le court métrage message, « excusez-moi, je vous aime. » Et oui, ce sont les paroles d’elle Édulcorant album coupé « REM »