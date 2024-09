Les fans d’Apple sont furieux après qu’un homme a utilisé quatre générations d’iPhone pour capturer des vidéos identiques avec les mêmes résultats

Les utilisateurs d’Apple sont furieux après qu’une nouvelle publicité ait montré que la qualité de l’appareil photo des iPhones n’a pas changé depuis 2021.

Un utilisateur influenceur technologique a partagé deux vidéos – une dans un parc et une dans une ville – avec quatre générations d’iPhone alignées pour capturer simultanément exactement la même photo – de l’iPhone 13 Pro à l’iPhone 16 Pro.

Les téléspectateurs ont critiqué le fait que la différence de qualité semblait minime, malgré la différence de 600 $ entre le modèle le plus récent et le 13 Pro.

Un influenceur technologique a comparé la qualité de l’appareil photo de quatre générations d’iPhone

Les téléspectateurs se sont plaints du fait qu’il ne semblait pas y avoir de différences dans la qualité de l’appareil photo depuis la sortie du 13 Pro en 2021

Cela arrive même si le marketing d’Apple autour des modèles Pro se concentre fortement sur la qualité de l’appareil photo.

Dans les vidéos TikTok, @yuta.tj23 a aligné les téléphones sur des trépieds pour scanner les bâtiments dans ce qui semble être un centre-ville.

Certaines personnes ont remarqué les différences, mais elles concordaient avec celles de certains qui disaient que les anciens modèles étaient en fait plus beaux.

Une personne a commenté : « Pourquoi le 13 Pro est-il meilleur pour gérer les sources lumineuses comme le panneau sur le bâtiment ? »

Une autre personne a souligné la même différence, en faveur de l’ancien modèle, en écrivant : « Le 13pro a l’air bien meilleur, en particulier avec la lumière blanche se reflétant sur ce panneau jaune. »

Cependant, la majorité des téléspectateurs ont demandé quelle était la différence en termes de qualité vidéo, tandis qu’un d’entre eux s’est demandé si Apple devrait envisager de réaliser le même test.

Un TikToker a publié deux vidéos montrant les similitudes entre l’iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro et le tout nouveau 16 Pro

Le deuxième vidéo montre @yuta.tj23 courant dans un parc avec les quatre modèles d’iPhone sur le trépied pour voir si la vitesse et l’angle faisaient une différence.

Les téléspectateurs ont répondu et ont convenu collectivement qu’ils se ressemblaient tous, tandis qu’une personne a décomposé son avis sur la qualité de la caméra et a déclaré : « 13 pro jusqu’à ce jour, ça a l’air incroyable. Le 14 Pro a l’air un peu meilleur.

« Le 15 Pro ressemble au 14. Sur le 16, vous pouvez voir une différence, l’image est beaucoup plus nette, mais pas à pas de géant, mais légèrement perceptible. »

Pendant des années, Apple s’est vanté de ses appareils iPhone haut de gamme et a affirmé que ses appareils photo s’amélioraient au fil du temps.

Les téléphones Pro coûtent entre 400 et 700 dollars de plus que leurs homologues standard, un iPhone 16 Pro coûtant plus de 1 600 dollars pour un téraoctet de stockage.

Avant le lancement de l’iPhone 16 plus tôt ce mois-ci, Kaiann Drance, vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone d’Apple revendiqué le téléphone offrira une expérience plus puissante et plus personnelle aux utilisateurs.

Drance a déclaré qu’Apple y parvenait en proposant « de nouvelles façons de découvrir le monde qui vous entoure et de capturer des souvenirs à l’aide du contrôle de l’appareil photo ». [and] un appareil photo Fusion 48MP qui vous offre deux caméras de qualité optique en une.

« C’est le moment idéal pour les clients de mettre à niveau leur appareil ou de passer à l’iPhone. »

Pourtant, après avoir regardé la vidéo TikTok de @yuta.tj23, les utilisateurs semblaient moins sûrs après avoir remarqué les similitudes entre les modèles, une personne écrivant : « Hmm, donc je n’ai vraiment pas besoin de mettre à niveau. »