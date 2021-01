La marque de produits de luxe russe Caviar, connue pour fabriquer des variantes de luxe de gadgets populaires, a dévoilé des écouteurs supra-auriculaires sur mesure AirPods Max plaqués « d’or pur » pour le prix élevé de 108 000 $, ce qui correspond approximativement à près de 80 lakh Rs. Caviar a déclaré que les écouteurs de luxe seront « commercialisés en une seule pièce dans le monde entier », indiquant que les fournitures seront limitées.

Les écouteurs des écouteurs sont en or pur, remplaçant l’aluminium actuel dont Apple fabrique les écouteurs. Caviar remplace également le bandeau en mesh par du « cuir de crocodile rare ».

Les écouteurs Caviar AirPods Max seront disponibles en bandeau blanc ou noir, mais les écouteurs resteront en or pour les deux versions. Les AirPods Max ont été lancés plus tôt ce mois-ci avec un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une annulation active du bruit et un son spatial pour 59 900 Rs.

AirPods Max utilise Adaptive EQ pour ajuster le son à l’ajustement et à l’étanchéité des coussinets d’oreille en mesurant le signal sonore délivré à un utilisateur et en ajustant les basses et moyennes fréquences en temps réel – apportant un son riche qui capture chaque détail.

Avec les AirPods Max, les utilisateurs peuvent passer en mode Transparence pour écouter simultanément de la musique tout en écoutant l’environnement qui les entoure – garantissant que tout, y compris la propre voix de l’utilisateur, sonne naturellement tandis que le son est parfaitement lu.

Le basculement entre la suppression active du bruit et le mode Transparence peut être effectué d’une seule pression à l’aide du bouton de contrôle du bruit.

AirPods Max offre une autonomie de batterie avec jusqu’à 20 heures d’audio haute fidélité, de temps de conversation ou de lecture de films avec la suppression active du bruit et l’audio spatial activé.