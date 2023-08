Les téléspectateurs d’ANTIQUES Roadshow ont été choqués ce soir par la valeur alléchante d’un ornement connu sous le nom de « Ugly Toad ».

Le crapaud jaune à trois pattes a été présenté à l’expert en antiquités Lee Young dans l’épisode de ce soir (20 août) du hit de BBC One.

La pièce de poterie appartient à la famille du propriétaire depuis six décennies.

Le propriétaire a déclaré: «Il est connu pour moi comme un crapaud laid depuis environ 60 ans. Ma mère collectionnait des objets insolites.

Après avoir expliqué comment sa mère l’avait obtenu d’une dame âgée qui désencombrait, le propriétaire a déclaré qu’il l’avait ensuite offert pour son anniversaire.

« Je l’aime mais pas tellement ma femme », a-t-il ri alors que son épouse se tenait à côté de lui, l’air déconcerté par l’article.

Lee a ensuite révélé que le crapaud est un morceau de poterie écossaise du XVIIIe siècle de Dunmore, le décrivant comme un «chef-d’œuvre de glaçure monochrome».

Lee a ensuite révélé que la poterie était basée sur un crapaud chinois mythique à trois pattes, qui prédit la bonne fortune ou la richesse.

Il a ajouté: « Je pense qu’il est une chose tellement merveilleuse et pour toutes les choses dont nous venons de parler à son sujet, je pense qu’il porterait facilement une estimation de 600 à 900 £ aux enchères, et si deux personnes étaient excitées à son sujet, peut-être un tout petit peu plus. »

Le propriétaire stupéfait s’est exclamé: « Wow, je suis ravi de ça! »

Les téléspectateurs ont été encore plus choqués à la maison.

« Chacun à soi », a écrit l’un d’eux en postant un cliché de Ugly Toad.

« Ma première réaction en voyant la grenouille est » qu’est-ce que c’est que ça? « , A déclaré un second.

« Écrasez-le et utilisez-le pour le drainage dans vos pots de plantes », a ajouté un troisième.

« Prends la grenouille et fous le camp », a glissé un quatrième.