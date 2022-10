Les fans d’Ankit Gupta s’en prennent à Gautam Vig après que ce dernier ait demandé: “Qui diable est Ankit?” [Read Tweets]

Hier soir, Gautam Vig était au centre de l’attention. L’hôte de remplacement de Bigg Boss 16, Karan Johar, lui a dit que Soundarya Sharma et son histoire d’amour étaient apparues comme fausses et frauduleuses. Nimrit Kaur Ahluwalia lui a également dit qu’il ne lui prêtait pas assez d’attention et qu’elle voulait passer du temps avec lui. Mais le pire, c’est que Karan Johar a dit que le couple emmenait des micros dans les toilettes, ce qui est un signe que leur relation est fausse. Soundarya Sharma a dit que ce n’était pas faux, et Gautam Vig est tout à fait authentique à son sujet. Le couple présumé a également eu une dispute avant cela sur ce que Nimrit Kaur Ahluwalia a dit. Dans le feu de l’action, Gautam Vig a dit à Soundarya Sharma de ne pas le comparer à Ankit Gupta. Cela a laissé les fans d’Ankit Gupta furieux. Jetez un œil aux tweets…

Qui diable êtes-vous GautamVig, nous ne vous connaissons même pas avant #BB16 quelle émission à succès tu as faite pour te comparer à un acteur à succès #AnkitGupta qui a obtenu 3,1 Trp pour son émission #udaariyaan Vous êtes un Acteur de flop ? Ankit est un vrai ? tu n’es rien devant lui#PryAnkit https://t.co/ud748WNW83 11 LE MIRACALE DE VA-T-IL SE PRODUIRE ? (@Hasula18) 24 octobre 2022

CONTINUE : il respecte tout le monde, ne fait pas semblant… et la plus grande chose qu’il sait gérer les relations, c’est pourquoi ankit et priyanka s’aiment et s’adorent toujours… pas comme si vous aviez divorcé… #AnkitGupta #PriyankaChaharChoudhary #PryAnkit #bb16 #bigboss16 #gautamvig Dhruv Gupta (@DGISFORLIFE) 23 octobre 2022

Bro une chose que je veux dire gautam si mal sur le visage ?. Il a dit “qui le fuk est ankit” comme sérieusement mon frère?. Ok, laissez-moi vous dire qu’il est loyal, calme et composé, ne se bat pas inutilement avec quelqu’un que vous aimez soi-disant, ne questionne pas les femmes, dit la vérité, ne manipule pas Dhruv Gupta (@DGISFORLIFE) 23 octobre 2022

#GautamVig : C’est qui putain #AnkitGupta ? Wo hai kya, comparaison uski koi bhi hai mujhse. Frère !! Putain qui es-tu ? Votre introduction BB était “Hrithik Roshan” ka duplicate/doppelg nger. Angle d’amour ?#BB16 #BiggBoss16 VsAl (@Iam_vsAl) 23 octobre 2022

Nous pouvons voir que les fans d’Ankit Gupta ne sont pas impressionnés par ce qui a été dit. Il y en a beaucoup qui trollent la star d’Udaariyaan pour n’être que la compagne de Priyanka Chahar Choudhary dans la série.