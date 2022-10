Les fans d’Android adorent le Pixel 7 et la Pixel Watch

Cela ne fait que quelques jours au plus pour le nouveau Pixel 7, Pixel 7 Pro et les propriétaires de Pixel Watch, mais déjà certaines impressions sont partagées via notre section commentaires et sur les réseaux sociaux. Nous avons eu envie de partager quelques-unes des réponses remarquables à ces appareils que nous avons vues, car cela nous donne une bonne idée de la façon dont ces appareils sont reçus par vrai Fans d’Android.

Si vous voulez nos impressions, nous vous ferons mieux. Kellen et moi aurons nos critiques complètes assez tôt pour ces appareils, mais si vous êtes cool avec un spoiler, il est prudent de dire que nous sommes des fans. Ce sont de véritables mises à niveau par rapport au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro. Cet article peut vous donner une idée de l’endroit où nous en sommes.

Voyons ce que disent les gens, d’accord ?

Impressions sur la montre Pixel

7 Pro est plutôt bon, Pixel Watch est bon mais la batterie se décharge assez rapidement. J’ai toujours sur l’écran, mais ça ne devrait pas s’épuiser aussi vite. Espérons que ça ira mieux demain. —Antonio Maldonado (@thecrowing08) 14 octobre 2022

Un thème récurrent lorsque les propriétaires parlent de la Pixel Watch est la taille, qui affecte évidemment la taille de la batterie. C’est une montre plutôt petite, ce qui signifie qu’elle a une petite batterie. Et oui, la batterie n’est pas idéale, comme l’ont déjà noté quelques personnes.

J’aime beaucoup la montre pixel mais j’aurais aimé que tu sois un peu plus grand. J’ai de gros poignets donc cette montre à mon poignet ressemble à une montre pour femme ou à une montre pour petit enfant lol. S’il avait été fabriqué en 43 ou 44 mm, cela aurait été formidable. Je peux le retourner juste à cause de la taille. — Érich (@Erich13314683) 14 octobre 2022

J’ai la montre. Je pense quand même que je vais le retourner. — Damon718 (@sakeem13) 14 octobre 2022

Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Dans l’ensemble, nous constatons que la majorité des gens sont assez satisfaits de leur achat. La plupart semblent apprécier la douceur des performances, ce dont nous pouvons témoigner. Elle est une opératrice douce, sans aucun doute.

Je l’aime. La montre est d’une douceur folle 👌🏿. Le téléphone est également beaucoup plus fluide. La première impression est bonne. – Tyron P. (@TyronNPowell) 14 octobre 2022

Impressions Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Mon Pixel 7 pro a été assez bon jusqu’à présent. Il ressemble à ce qu’il était censé être, une version plus raffinée du 6 pro. L’haptique a peut-être également été réglée car le moteur de vibration se sent un peu mieux. — Joël SB (@joel_sbx) 14 octobre 2022

J’ai le Pixel 7 Pro et j’adore l’affichage. Le lecteur d’empreintes digitales est rapide et précis. L’appareil photo est fluide et les images sont superbes. Venant du Pixel 5. – T (@BucWild007) 14 octobre 2022

Nous voyons beaucoup d’éloges pour le système biométrique amélioré de ces appareils, ce dont nous sommes extrêmement reconnaissants. Je ne pense pas que j’aurais pu prendre une autre année de personnes se plaignant du déverrouillage de téléphone janky. Google devait absolument résoudre ce problème, et à ce jour, il semble que ce soit le cas.

Nous voyons également beaucoup d’éloges pour les caméras. Vous savez déjà ce que je ressens, étant donné que j’ai déjà posté un tas de photos, mais le Pixel 7 Pro dispose d’un excellent système d’appareil photo et je pense que c’est le meilleur jeu de tir global dans l’espace des smartphones. Il est extrêmement polyvalent et mérite d’être considéré si vous êtes sur le marché.

Je viens de recevoir le 7 pro, mis à niveau à partir d’une base 6. Je l’aime vraiment et le considère comme une bonne mise à niveau, je suis un fan du déverrouillage du visage et le capteur d’empreintes digitales est plus précis que le 6 ! Le téléobjectif 5X est assez étonnant, tout comme l’objectif ultra large beaucoup plus large. 🙂 – Sébastien Estupinan (@seby123456789) 14 octobre 2022

J’aime beaucoup mon 7 Pro jusqu’à présent. Transition presque transparente depuis mon Pixel 5, bien que l’activation de ma carte SIM sur Verizon ait pris du temps car je suis dans une zone à faible service. Je pars en randonnée ce week-end et je prévois de mettre la caméra à l’épreuve là-bas 😁 — Joshua Perkins* (@JoshuaBPerkins) 14 octobre 2022

7 Pro se sent bien par rapport à 6 Pro et vous pouvez dire que Google se rapproche des niveaux Apple de construction d’un téléphone. La montre est belle. – LeMadKing (@TheMadKing_94) 14 octobre 2022

C’est tout pour le moment. Continuez à envoyer ces impressions initiales. Nous ne commencerons à en savoir plus sur ces appareils qu’au fur et à mesure que notre temps avec eux augmentera, alors n’hésitez pas à partager tout ce que vous pourriez trouver. Jusqu’ici tout va bien je dirais, non ? Les gens semblent heureux. J’aime ça.