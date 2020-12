Amy Tapper a plongé les réseaux sociaux dans l’effondrement alors qu’elle dévoilait un cliché des coulisses de son prochain spectacle Celebs Go Skating.

La star de télé-réalité de 20 ans – qui est devenue célèbre aux côtés de sa famille sur Gogglebox de Channel 4 – s’est maintenant aventurée dans d’autres activités télévisuelles, le patinage sur glace étant sa dernière activité à l’écran.

S’adressant à Instagram, Amy a dévoilé une magnifique photo alors qu’elle se tenait devant un écran vert.

Sur la photo, Amy avait subi un relooking éblouissant et avait séché ses mèches en boucles lâches et rebondissantes.

Elle a terminé son ensemble avec un cardigan noir et un t-shirt noir alors qu’elle couvait devant la caméra.

Parallèlement à la légende, Amy a réfléchi à la prochaine émission de télévision et a taquiné que les fans allaient l’adorer.







« Imma machine à rire à écran vert, » plaisanta Amy.

« Nous avons passé la meilleure journée dimanche à tourner @celebsgoskating avec @ almurph18 @ theinsidetrak, j’ai hâte que vous voyiez ce que nous vous réservons », a ajouté la star de télé-réalité.

Les fans ont rapidement afflué vers la section des commentaires pour partager leur approbation du superbe cliché.







« Tu as l’air incroyable xxxx », a écrit un fan.

« Obsessed wu », a écrit un autre.

Un troisième a ajouté: « WOW UR BEAUTIFUL.

Amy, qui est également apparue récemment sur Celebs Go Dating, a fait un bon voyage ces dernières années et a perdu près de trois pierres.

Il y a quelques mois à peine, Amy s’est également rendue sur Instagram pour partager une photo rétrospective pour commémorer comment elle avait transformé son style de vie.







Aux côtés de son papa, Amy avait décidé de faire l’impensable! défi et la paire a réussi à transformer radicalement leur physique et leur santé dans le processus.

« Je suis tellement fier d’avoir pu conserver les 3 pierres que j’ai perdues et me sentir toujours en meilleure santé et en meilleure forme que je ne l’ai fait cette fois l’an dernier !!!! » Amy a réfléchi sur Instagram il y a quelques mois.

