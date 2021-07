Les fans d’American Pickers menacent de boycotter l’émission après que Frank Fritz a été licencié à la suite d’un séjour en cure de désintoxication et de problèmes de santé majeurs

Les FANS ont menacé d’abandonner la série après que Frank Fritz a été licencié en raison de problèmes de santé récurrents et de son passage en cure de désintoxication.

Le Cueilleurs américains La star a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait passé 77 jours en cure de désintoxication avant d’être licencié.

5 Les fans ont menacé de « boycotter » American Pickers Crédit : Zachary Maxwell Stertz/Histoire

5 Beaucoup ont été furieux du renvoi de Frank Crédit : Coleman-Rayner

Les producteurs ont publié un vidéo teaser pour le dernier épisode de l’émission, l’animateur solo Mike Wolfe, 57 ans, a découvert un point chaud pour les motos anciennes.

La star de télé-réalité a également découvert une voiture ancienne qu’il a sortie d’une vieille ferme.

The History Channel a sous-titré leur clip d’aperçu : « Ce soir, #AmericanPickers déniche en Caroline du Nord une camionnette toute neuve de 1932 qui n’a pas vu le jour depuis 50 ans et bien plus encore. C’est tout nouveau à 9/8c! »

Cependant, les fans n’étaient pas ravis car ils ont envahi les commentaires d’accusations contre l’ex-co-star de Mike, Franck Fritz, 55.

« Cela ne vaut pas la peine de regarder sans Frank. Ces dernières semaines, j’espérais que ce serait l’épisode qu’il reviendrait », a tweeté l’un d’eux avec colère.

« Maintenant, nous savons qu’il ne revient pas, donc je ne regarde plus. »

« Nous avons besoin du retour du grand pote Franky », a demandé un autre tandis qu’un troisième a claqué: « Une de mes émissions préférées. Dommage que je ne la regarderai plus parce qu’il n’y a pas de Frank et comment Mike a géré la vieille chose. »

« C’est dommage que vous ayez mis Frank à la poubelle, pensiez que vous étiez comme des frères. Boycottez cette émission », a ajouté un téléspectateur mécontent.

« Je ne regarderai plus avant de ramener Frank », a déclaré un cinquième alors qu’un dernier put: brièvement: « Non Frank – ne regarde pas. »

AU REVOIR DE MIKE

La semaine dernière, Mike a confirmé le départ de Frank sur Instagram, car il a affirmé que sa co-star était « comme un frère » pour lui.

« Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis , mais il a aussi été le plus gratifiant.

« Le soutien que vous nous avez tous apporté a toujours été un rappel constant du message de la série ; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour prendre soin du passé, mais aussi les uns des autres », a-t-il expliqué.

« Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage », a conclu la star de la télévision.

RÉCUPÉRATION DE RÉADAPTATION

Dans une interview exclusive avec The Sun plus tôt cette semaine, Frank a révélé qu’il terminé un bref passage en cure de désintoxication avant sa sortie de l’émission.

« Je suis allé en cure de désintoxication et je suis sobre depuis 11 mois », a-t-il expliqué.

« Je n’aimais plus boire. Ma mère était alcoolique et elle est décédée il y a cinq ans et c’était lié à l’alcool. Mon grand-père était alcoolique et il est mort. Cela ne me convenait pas.

Frank a ensuite détaillé son expérience au Abbey Center de Bettendorf, Iowa, où il est resté 77 jours.

«Ils vous donnent vraiment beaucoup de temps en tête-à-tête. J’ai lu 12 livres d’auto-assistance pendant que j’étais là-bas. Je n’ai pas baisé. Je m’y suis vraiment mis. J’y suis allé pour apprendre et en tirer le meilleur parti possible.

« J’ai passé un bon moment là-bas et j’ai aidé d’autres personnes qui avaient aussi des problèmes. C’est l’une des meilleures choses qui me soient arrivées.

Bien qu’il ait eu une courte rechute quelques mois après avoir suivi une cure de désintoxication, il est rapidement revenu à sa routine sobre.

« J’aimerais toujours reprendre mon travail, mes amis et mon peuple me manquent et être sur la route et rencontrer tous ces personnages différents », a-t-il déclaré au Sun.

Cependant, les producteurs d’American Pickers ont aucun plan de laisser Frank revenir à la série en ce moment.

5 Mike animera l’émission seul pour le moment Histoire de credit

5 Frank a été co-animateur pendant 10 ans Crédit : Zachary Maxwell Stertz/Histoire