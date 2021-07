Les fans d’AMERICAN Pickers ont arnaqué Mike Wolfe pour « avoir laissé la célébrité lui monter à la tête » après avoir fait virer Frank Fritz au milieu de leur querelle.

Les côtés ont été choisis entre Franc, 55, et Mike, 57 ans, au cours de leur querelle en cours alors que les téléspectateurs menacent d’arrêter de regarder Cueilleurs américains.

Mike et Frank photographiés ensemble[/caption]

Frank aimerait « reprendre mon travail »[/caption]

Une personne a déclaré : « Je pense que la célébrité est montée à la tête de Mike. Il a divorcé de sa femme et j’ai lu un article dans lequel Frank disait que Mike ne lui avait pas parlé depuis des mois, malgré la maladie de Frank.

« Dommage, mais je suppose que c’est comme ça que ça se passe. C’est dommage. »

Une autre personne a écrit: « Mike est devenu un peu trop gros pour ses culottes, Frank était une grande partie du spectacle et ce ne sera pas la même chose. »

Une troisième personne a souligné : « Mike est tout simplement trop gourmand pour partager plus avec Frank. Il est monsieur regarde moi je suis trop cool.

« C’est merdique comment ils traitent Frank. »

Un fan a répondu : « Vous devriez défendre votre ami d’enfance et vous assurer qu’il est dans l’émission à laquelle il appartient.

« Votre frère n’est pas Frank. Ramenez Frank.

Un commentateur a ajouté : « Triste ! Aucune explication de personne. Quitté à l’instant. Je ne regarderai plus l’émission.

« Si vous ne pouvez pas être franc avec nous, j’ai fini !!! »

‘COMME UN FRÈRE’

La semaine dernière, Mike a confirmé la sortie de Frank du spectacle sur les réseaux sociaux.

Il a légendé une photo du casting: « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi.

« Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

« JE SUIS DEUXIÈME »

Frank, qui avait un méchante rupture avec sa fiancée Diann Bankson, a parlé au Soleil de son côté du querelle avec Mike.

Il a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

Frank a ajouté : « C’est bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission.

« Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème. »





Frank a quitté l’émission History pour récupérer d’une chirurgie du dos épuisante, ce qui lui a laissé environ 185 points de suture et deux tiges dans sa colonne vertébrale.

Après son dernier épisode diffusé en mars 2020, Frank a perdu 65 livres pendant son temps libre de la série alors qu’il vivait en meilleure santé en devenant sobre d’alcool.

Frank a déclaré au Sun qu’il aimerait retourner à American Pickers et « reprendre mon travail» dans lequel il est apparu depuis 2010.

Les fans ont critiqué Mike pour être « tout simplement trop gourmand »[/caption]

Frank a affirmé que Mike « a un problème »[/caption]