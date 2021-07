Les fans d’AMERICAN Pickers ont critiqué la série pour son « secret » au milieu de « l’absence » de Frank Fritz.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour se demander si la personnalité de la télévision « reviendrait un jour » dans la série.

Avant l’épisode de lundi de Cueilleurs américains diffusé sur History Channel, les fans se sont tournés vers Twitter pour se demander si la star Frank reviendrait un jour sur le petit écran.

En réponse à un tweet faisant la promotion du nouvel épisode de la série, un fan a écrit : « Je pense à Frank ‘Jimmy Hoffa’ Fritz !!! Dis-nous juste où est le petit mec, pourquoi tout le secret ???? »

Un autre a ajouté: « Où est parti Frank? »

Un troisième a posé la même question qu’eux : « Où est Frank ?

L’homme de 57 ans n’est pas apparu sur History Channel Cueilleurs américains depuis mars 2020, alors que les téléspectateurs spéculent sur ce qui a conduit la star mystérieuse disparition de mi-saison.

FRANK PREND LA PAROLE

L’émission n’a pas complètement expliqué l’absence de Frank, bien que la personnalité de la télévision ait récemment parlé de son départ de l’émission lors d’une interview exclusive avec The Sun.

Frank- qui a récemment perdu 65 livres– adressé si les téléspectateurs pouvaient le revoir sur le petit écran aux côtés de son partenaire Mike Wolfe.

Frank ne semblait pas sûr de son avenir dans la série lorsqu’il a déclaré au Sun: « C’était important de revenir dans la série. Comment puis-je revenir au spectacle plus léger de 65 livres?

« J’aimerais revenir au spectacle, mais nous verrons. Je le faisais depuis 11 ans, mais il y a beaucoup de controverse en ce moment. »

Après avoir noté Le divorce en cours de Mike avec sa femme Jodi après près de neuf ans de mariage, Frank a poursuivi : « C’est à la chaîne de décider si je reviens dans l’émission. Ça ne m’affectera pas du tout. Je n’ai pas quitté la série, j’ai fini de tourner puis j’ai subi une petite opération au dos et la pandémie est arrivée.

Mike a précédemment affirmé que l’absence de Frank de la série était due au fait qu’il se remettait d’une opération au dos.

Frank a déclaré à propos de son dos aujourd’hui : « Mon dos va parfaitement. J’y ai mis quelques tiges. C’était en soulevant des trucs tout le temps.

« Si vous regardez l’émission, vous pouvez voir qui est le gars qui soulève tout le temps, c’est toujours moi. Cela faisait très, très longtemps que ça faisait mal. Je parle des mois et des mois et des mois.

AMIS OU ENNEMIS ?

Également lors de l’interview exclusive, Frank a révélé qu’il était actuellement en retrait avec Mike, 57 ans, qui continue d’apparaître dans l’émission History.

Frank a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.





Alors que Frank a refusé de révéler la cause exacte de la brouille, il a affirmé qu’il y avait des tensions sur leur partage la célébrité américaine des Pickers.

Il a expliqué: «Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour te montrer combien.

« C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.

