Les fans d’American Idol veulent que Katy Perry soit renvoyée et remplacée par la juge temporaire Alanis Morisette

Les jours de Katy Perry sur « American Idol » pourraient être comptés, si les fans de la série réalisent leur souhait.

Le week-end dernier, Perry, avec Lionel Richie, a sauté ses fonctions de juge pour assister au couronnement du roi Charles et se produire lors de la célébration le lendemain. Elle a été temporairement remplacée par une autre chanteuse, Alanis Morisette, et plusieurs téléspectateurs pensent que le changement devrait devenir permanent.

« J’espère qu’Alanis reviendra, Katy n’est plus une favorite des fans », a écrit une personne sur Twitter.

Un autre a fait une demande plus directe en s’exclamant : « Fire katy ! we want alanis ! »

« Pouvons-nous laisser Katy au Royaume-Uni et garder Alanis ? a demandé un fan.

Depuis que cette saison de « American Idol » touche à sa fin, chaque concurrent a joué deux fois – une chanson solo et un duo. Pour célébrer les juges invités, chaque chanson était soit de Morisette, soit d’Ed Sheeran, qui a remplacé Richie.

Une personne s’est exclamée : « La musique d’Alanis me rend comme des gens sur lesquels je n’avais jamais eu d’opinion auparavant !!! Sa musique rend les gens MEILLEURS ! Sans vouloir vous offenser, je suis tellement contente que Katy Perry ne soit pas là pour être ennuyeuse. »

Lorsque Morisette a mentionné sur son propre compte Twitter que son apparition dans la série était « géniale », l’un de ses abonnés a répondu : « Merveilleuse apparence… tu n’as pas du tout vieilli et tes paroles et ta sagesse étaient si perspicaces et lyriques. . Et vos commentaires étaient destinés de manière désintéressée à profiter aux candidats contrairement à ceux des autres juges. @LionelRichie & @katyperry pourraient certainement tirer une leçon de vous. »

Cette saison en particulier a vu Perry faire face à de nombreuses critiques pour des choses qu’elle a dites aux candidats.

Cela a commencé lors d’auditions lorsqu’une femme nommée Sara Beth Liebe a révélé qu’elle était une mère de trois enfants âgée de 25 ans. Perry a eu une grande réaction, remarquant que Liebe avait l’air trop jeune pour avoir trois enfants et a fait semblant de s’évanouir sur la table du juge.

« Si Katy pose [sic] sur la table, je pense que je vais m’évanouir! », a fait remarquer Liebe.

La pop star a répondu : « Chérie, tu t’es trop allongée sur la table ! »

Une grande conversation sur le « mom-shaming » a commencé après cela, et Liebe elle-même s’est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer que la situation la mettait mal à l’aise. Finalement, elle a quitté la série pour rentrer chez elle auprès de ses enfants.

Perry a également été critiquée à plusieurs reprises pour ses commentaires sur Nutsa, la préférée des fans. Après une performance, elle a été huée après lui avoir dit d’atténuer son style de performance flashy.

Un autre problème que les fans d' »American Idol » ont rencontré avec le chanteur de « Fireworks » s’est produit après une performance du concurrent We Ani. Au lieu de prendre le temps de l’applaudir ou de lui donner des conseils, Perry a exhorté les téléspectateurs à voter pour leurs favoris, ce que de nombreux téléspectateurs considéraient comme « très impoli » et « injustifié ».