HARRY Connick Jr a été critiqué par les fans, alors que l’ancien juge d’American Idol a interprété une nouvelle chanson originale jugée « terrible ».

L’artiste primé a passé trois ans à juger sur la série et a conservé un extérieur dur comme son prédécesseur Simon Cowell.

12 La performance d’Idol de Harry Connick Jr a été qualifiée de « terrible » par les fans Crédit: ABC

Harry, 53 ans, est monté sur scène ce soir pour la première fois depuis son départ en 2016.

Le chanteur a interprété un medley de son nouvel album qu’il a écrit pendant la quarantaine, « Alone With My Faith ».

Le compositeur a sauté sur plusieurs instruments différents tout en dépeignant une ambiance plus nerveuse.

Les fans n’étaient pas enthousiasmés par le choix, cependant, et beaucoup se sont tournés vers Twitter pour critiquer le juge de retour pour sa performance.

12 Le chanteur a interprété une partie de sa nouvelle musique Crédit: ABC

12 Les fans ont été choqués par l’écart par rapport à ses airs normaux Crédit: ABC

« Omg était-il sous drogue ou quelque chose comme ça. C’était tellement embarrassant !!!! Terrible. Terrible. Terrible », a déclaré l’un d’eux.

« Harry était tellement mauvais, » acquiesça un autre, tandis qu’un troisième suggéra: « Je dis que nous rejetons Harry à la place des candidats. Horrible. »

«Oh mon Dieu. C’était vraiment Harry Connick Jr? Quelle performance sourde et décevante! Tenez-vous en à chanter Harry!» un autre encouragé.

« Je ne sais pas ce que c’était, » un dernier mis sous peu.

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: ABC

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: Twitter

Idole américaine a eu leur juste part de surprises ces derniers temps, comme il a été révélé plus tôt dans la journée que l’ancien concurrent Cecil Ray Baker a été accusé d’avoir «agressé» son ex.

TMZ a rapporté que la chanteuse aurait fait irruption chez Mariah Lopez après qu’elle ne lui ait pas laissé voir un enfant qu’il prétend être le sien.

Selon le point de vente, Cecil s’est dirigé vers une porte verrouillée et « l’a déchirée pour y entrer ».

Mariah a ensuite affirmé que son ex-petit ami l’avait poussée vers le bas et « l’a frappée au visage avec un talon de paume. »

12 Le finaliste de l’idole Cecil Ray Baker a été accusé de « voies de fait » Crédits: Getty

12 Il a été éliminé la semaine dernière Crédits: Getty

L’ancien d’American Idol se serait rendu à la maison pour voir un enfant qu’il prétendait être sa fille.

Cecil a été arrêté le 17 avril pour cambriolage d’habitation et crime au deuxième degré au Texas, mais a ensuite été libéré sous caution de 15 000 $.

Ensuite, Mariah a sauté sur TIC Tac pour partager qu’elle et sa fille étaient «heureuses en sécurité et en bonne santé», fournissant également des preuves photographiques de l’abus.

« J’en ai assez. C’est pourquoi les victimes ne se manifestent jamais car vous essayez tous si fort de les démolir. #Dobetter #bebetter », a-t-elle écrit sur l’une de ses photos.

12 Le chanteur aurait tenté de rendre visite à sa fille Crédit: ABC

12 L’enfant et la mère sont en sécurité Crédits: Getty

« En toute honnêteté, j’espère juste que vous déciderez de faire mieux. J’espère qu’un jour vous changerez et vous tiendrez responsable de vos propres actions.

« J’espère qu’un jour vous pourrez changer et vous épanouir en la personne que vous devez être. »

Cecil Ray a atteint le top 24 de la saison en cours du concours de chant, et pendant qu’il était télévisé, il a mentionné «sa fille» Amelia Jade qui venait d’avoir «2 mois, quatre jours».

« Je veux prouver à ma fille que le simple fait de grandir dans une petite ville ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir les plus grands rêves », a-t-il déclaré aux juges, bien qu’il ait été éliminé la semaine dernière.