Les fans d’AMERICAN Idol ont critiqué l’hôte Ryan Seacrest pour avoir fait une blague sur l’alcool à Chayce Beckham – qui a parlé toute la saison de son combat contre la dépendance.

Lors de son audition initiale, le candidat à la télé-réalité de 24 ans a expliqué qu’il était devenu sobre l’année dernière après avoir bu «trop d’alcool» avant de conduire – ce qui a conduit à une «mauvaise épave» dans ce qui a été la «pire nuit de sa vie».

abc

Ryan Seacrest a été critiqué pour avoir « plaisanté » sur l’alcool à Chayce Beckham[/caption]

abc

Le candidat d’American Idol a été ouvert sur son parcours de sobriété[/caption]

En dépit d’être ouvert au sujet de sa sobriété et de ses problèmes de dépendance passés tout au long de la saison, il a semblé glisser l’esprit de Ryan alors qu’il faisait une blague «insensible» à ce sujet.

Après les autres finalistes finalistes Grace Kinstler, 20 et Willie Spence, 21 ans, abasourdi sur scène, c’est au tour de Chayce d’interpréter Blackbird des Beatles.

Il a reçu les éloges de Katy Perry – qui était magnifique dans une robe cape rouge avec ses cheveux noirs emblématiques – et de Lionel Richie.

Cependant, c’est Luke Bryan qui a la réaction la plus forte: se lever pour une ovation debout.

«Cette performance vous a valu un voyage de pêche. Nous allons à la pêche au bar », a déclaré la star de la country au concurrent.

abc

Chayce a interprété The Beatles Classic Blackbird pour sa première performance finale[/caption]

abc

Luke Bryan était tellement impressionné qu’il a invité Chayce à le rejoindre pour un voyage de pêche[/caption]

Après avoir été invité à se rendre dans son ranch du Tennessee, Ryan est monté sur scène et a fait la blague «sourd».

«Vous aurez besoin de bières, non? Vous ne pouvez pas aller pêcher sans bière, c’est la meilleure partie », a déclaré l’animateur Live With Kelly And Ryan à Chayce.

Le chanteur sobre a simplement souri et a hoché la tête – décidant de ne pas ajouter de gêne supplémentaire au moment.

Les fans étaient furieux que Ryan ait fait le commentaire compte tenu des difficultés de Chayce.

Une personne a écrit: «Autant que j’ai apprécié cette saison d’Idol, c’était digne de grincer des dents. Chayce est ouvert à propos de ses problèmes de dépendance et ils plaisantent avec lui sur le fait que boire est la meilleure partie de la pêche. Sérieusement? Faire mieux. »

abc

Ryan a exhorté Chayce à « boire de la bière » comme la « meilleure partie » du voyage de pêche[/caption]

abc

Les fans ont qualifié le commentaire de « insensible » compte tenu de la sobriété de Chayce[/caption]

abc

Le joueur de 24 ans a souri et a hoché la tête pendant le moment gênant[/caption]

« Luke et Ryan parler à Chayce d’aller boire est un ton sérieux de la sourde s ** t », a tweeté un autre.

Un troisième a déclaré: « Sérieusement Ryan Chayce est un alcoolique en convalescence et vous lui dites de boire de la bière dans un trou. »

«Pourquoi diable Seacrest a-t-il plaisanté sur l’alcool à Chayce, qui a été public cette saison à propos de ses difficultés antérieures avec ça ???» Un fan en colère a demandé.

Lorsque les fans ont vu Chayce pour la première fois lors de son audition cette saison, il a interprété une chanson intitulée 23 – une ballade émotionnelle qu’il a écrite pour sa mère et qui décrit des moments difficiles de sa vie.

Sa voix tremblait alors qu’il disait dans une vidéo: «Récemment, vous savez, beaucoup de choses folles ont commencé à se produire dans ma vie.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

«J’ai perdu des êtres chers. J’ai fait beaucoup de mauvaises erreurs. J’ai blessé des personnes proches de moi.

«Ce fut juste une route difficile et rocailleuse depuis un an ou deux, en essayant de me sortir d’un endroit où je ne voulais pas être.»

Il a poursuivi: «Je pensais que j’étais au plus bas, mais un jour, j’ai bu quelques verres de trop et j’ai pensé que c’était une bonne idée d’essayer, vous savez, de rentrer chez moi en voiture.

«Et je suis entré dans une mauvaise épave, je me suis retrouvé sur le bord de l’autoroute à l’envers.

Getty Images – Getty

Chayce est devenu ému en chantant des airs auto-écrits cette saison détaillant sa bataille contre la toxicomanie[/caption]

Getty Images – Getty

Chayce a été rejoint par les finalistes Grace Kinstler et Willie Spence[/caption]





«Je me suis finalement réveillé et je suis arrivé à, et je me souviens avoir levé les yeux et il n’y avait personne pour me tirer vers le haut, il n’y avait personne là pour être comme, ‘Allez, mec.’

«Ce fut la pire nuit de ma vie», déclara-t-il avec une expression faciale sévère.

«C’est tout ou rien pour moi. J’ai l’impression que tout a littéralement mené à ce point, ici même », a-t-il déclaré aux juges avant de révéler qu’il était sobre depuis l’année dernière.