Les fans d’American Idol célèbrent alors que le chanteur Arthur Gunn est éliminé après avoir été déchiré pour avoir obtenu une deuxième chance

Les fans d’AMERICAN Idol se sont réjouis qu’Arthur Gunn ait été éliminé après avoir eu une seconde chance dans la série.

Le perdant de la saison 18 a eu une autre opportunité lorsque plusieurs concurrents de la saison dernière ont participé à une «torsion de retour».

Il est récemment revenu après sa défaite la saison dernière[/caption]

Arthur, 23 ans, est monté sur scène dimanche soir pour interpréter son interprétation du classique de Coldplay In My Place.

Pour le plus grand plaisir du spectateur, Arthur a été élu ce soir lorsque les cinq derniers ont été choisis.

Beaucoup ont partagé leurs sentiments sur Twitter au sujet de la décision des États-Unis d’avancer avec de nouveaux candidats uniquement.

Plus tôt dans l’épisode, les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour montrer leur dégoût pour son retour au programme car ils pensent qu’il «a déjà eu sa chance».

« Je ne peux rien comprendre à ce qu’Arthur dit…. Je pense qu’il a une bonne voix mais il ne m’excuse pas de voter », se plaignit l’un d’eux.

«Ou vous ne pouviez pas voter pour Arthur parce qu’il avait déjà une chance la saison dernière et était le finaliste de la saison. Il avait déjà sa chance », acquiesça un autre.

«Omg, c’est tellement pire que ce que je pensais. Votez Arthur Gunn SVP », a plaidé un troisième.

Une finale a contribué: «Arthur doit y aller… .. même performance pendant deux ans, il donne à Caleb un aspect original.»

Les téléspectateurs d’American Idol n’étaient pas satisfaits de la résurgence d’Arthur depuis que le défi du «comeback twist» s’est déroulé à la fin du mois dernier.

Lorsque les concurrents actuels sont montés sur scène pour concourir pour le top 10 des spots, ils ont été rejoints par 10 finalistes à partir de 2020, qui en raison de la pandémie ont été obligés de chanter sur Zoom.

Arthur a eu une deuxième chance après son élimination la saison dernière[/caption]

Il a été voté pour participer à la saison en cours[/caption]

Sur l’épisode du 2 mai, Ryan Seacrest a annoncé qu’Arthur avait été choisi comme vainqueur du «twist» et serait de retour pour affronter les meilleurs coureurs de cette saison.

Le natif du Népal a participé à la saison 18, arrivant à la deuxième place derrière le vainqueur Just Sam.

Les téléspectateurs mécontents ont déclaré qu’aucun des concurrents de 2020 ne chantait aussi bien que l’équipage de 2021, ils étaient donc mécontents de la décision de ramener Arthur.

Auparavant, les fans se sont tournés vers Twitter pour claquer le choix, écrivant: « @Idole américaine ce retour est toujours super merdique et injuste pour le groupe d’enfants de cette année. Il a eu une année complète à gagner des fans avec eux. Il va tout gagner.

Les fans étaient mécontents de son retour[/caption]

Ils ont estimé que c’était injuste pour les autres candidats[/caption]

Un autre a partagé: «Si Arthur parvient à gagner cette saison, c’est complètement injuste pour les autres candidats extrêmement talentueux qui ont travaillé leur merveille toute la saison.»

« Très bien, avoir @ ArthurGunn122 être le retour est complètement injuste. Les finalistes ont un avantage injuste – surtout à l’ère de la médiation sociale », a déclaré un tiers.

L’indignation s’est ensuivie en mai 2020 lorsque Samantha Diaz a battu Arthur lors de la finale de la saison dernière.

L’ancienne chanteuse de métro a rejoint le top cinq quand elle a interprété le single Stronger de Kelly Clarkson.

Dans une deuxième performance, elle a ceinturé la ballade d’Andra Day, Rise Up, comme les juges a fait l’éloge de sa «croissance» tout au long de son passage dans l’émission.

Arthur est venu ensuite avec une performance de I Don’t Want to Be de Gavin DeGraw, suivie de son interprétation de Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival.





Lorsque Ryan Seacrest a révélé que Sam allait de l’avant, les fans ont affirmé qu’elle avait utilisé son «histoire sanglante» pour gagner des votes et qu’Arthur méritait la victoire.

«Merci l’Amérique. Arthur n’a pas gagné. il était certainement le meilleur de ces 2. Ugghhh !!! Il a une voix et un chant incroyables !! Pourquoi ne voterions-nous pas pour lui?!? Ughhhh je déteste les gens », a déclaré l’un d’eux.