Les FANS ont critiqué Ryan Seacrest pour avoir patiné sur la question de Caleb Kennedy, le concurrent qui a été retiré la semaine dernière après qu’une vidéo «raciste» a émergé de son passé.

Le top cinq des chanteurs a été éliminé après une vidéo de son enfance où son ami a enfilé une «capuche KKK».

Les fans étaient mécontents de la façon dont American Idol a géré le scandale lors de l’épisode de ce soir après la démission de Caleb, 16 ans, jeudi.

À l’ouverture de l’émission, l’animateur a expliqué: « Caleb Kennedy ne sera pas en compétition, donc c’est aux quatre derniers. »

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour blâmer Ryan Seacrest pour l’annonce rapide, au lieu d’expliquer la nature problématique de la vidéo.

« Quelle énorme surprise », a partagé un fan, tandis qu’un second a écrit: « Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens le rejettent et le pardonnent alors que ce n’est pas leur truc de pardonner. »

«F ** K VOUS IDOLE POUR RYAN JUSTE DIT ‘CALEB N’EST PAS ICI.’ VOUS DEVRIEZ AVOIR DIT POURQUOI ET VOUS NE TOLEREZ PAS LA HAINE. MAIS. HEY. VOUS ÊTES L’IDOLE DE REDNECK. ALORS POURQUOI CHASTISE HATE TROP. JUSTE LA BALAYER SOUS LE TAPIS. FOOLS », a lancé un autre sans relâche.

«L’idole américaine a donc complètement esquivé le problème ce soir #calebkennedy#Idole américaine», S’est plaint un quatrième.

Caleb et sa famille ont fait face à de sérieuses critiques après la diffusion d’une vidéo plus tôt cette semaine de l’adolescent assis avec un ami qui portait une «cagoule KKK».

La vidéo, qui a déjà été présentée sur les réseaux sociaux de Caleb, a été republiée par un compte inconnu sur TikTok.

Dans une déclaration au Journal des hérauts, la mère du chanteur Anita a dit que le la vidéo a été enregistrée alors que Kennedy n’avait que 12 ans, après avoir regardé un film d’horreur.

«Je déteste que cela se soit produit et comment Caleb est décrit par les gens en ligne», a-t-elle partagé.

«Cette vidéo a été prise après que Caleb eut regardé le film The Strangers: Prey at Night et qu’ils imitaient ces personnages.

«Cela n’avait rien à voir avec le Ku Klux Klan, mais je sais que c’est à ça que ça ressemble. Caleb n’a pas d’os raciste dans son corps. Il aime tout le monde et a des amis de toutes les races.

Après la première refonte de la vidéo, Caleb a présenté ses propres excuses à ses fans en révélant qu’il quitterait American Idol.

«Hey vous tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur Idole américaine.

« Une vidéo a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être entreprises de cette manière. »

La star de télé-réalité a poursuivi: «J’étais plus jeune et je ne pensais pas aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.





«Je vais prendre un peu de temps en dehors des réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre le respect aux gens pour moi.

« Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de me supporter. »