Les fans d’Amazon Prime sont restés stupéfaits à la fin de l’horreur « effrayante et étrange » Nightmare At The End of The Hall

Les fans d’AMAZON Prime ont été choqués et stupéfaits par la fin de l’un de ses films, l’un d’entre eux disant qu’ils ne l’avaient pas vu venir.

Un film peu connu fait pour la télévision gagne du terrain sur les réseaux sociaux pour être « effrayant et étrange ».

Trouver un film d’horreur décent qui peut vous effrayer et vous faire deviner jusqu’à la fin est presque impossible, cependant, les fans d’Amazon Prime pensent qu’ils ont trouvé un joyau.

Nightmare At The End of The Hall raconte l’histoire d’une femme hantée par la mort de son meilleur ami d’université.

Courtney, jouée par Sara Rue, est tourmentée par le regret et la tristesse du suicide de sa copine Jane, qui s’est suicidée alors qu’ils étaient à l’université.

Des années plus tard, elle décroche un emploi au collège pour enseigner et se retrouve dans le même dortoir où le triste incident s’est produit.

Luttant encore pour traiter la mort de Jane, Courtney est stupéfaite de rencontrer Laurel, qui est le portrait craché de son défunt ami.

Il ne faut pas longtemps avant que des choses énervantes commencent à se produire et Courtney est convaincue qu’elle est terrorisée par le fantôme de Jane, mais rien n’est comme il semble vraiment.

S’adressant à Twitter pour partager ses réflexions sur le film, une personne a écrit: « Ce film est tellement effrayant et étrange, Au bout du couloir. »

« Cauchemar au bout du couloir m’a scotché et la fin ouf c’était un film que je ne pouvais pas prévoir [sic] », a ajouté un autre fan.

Si vous aimez l’horreur et les frayeurs, les téléspectateurs du film de 2023, Malum, ont admis leur terreur après avoir regardé le film très effrayant.

Le film a fait ses débuts en mars de cette année et est disponible en streaming sur Amazon Prime.

Une prémisse du film se lit comme suit: «Un flic recrue prend le dernier quart de travail dans un poste de police désaffecté où des membres d’une secte se sont suicidés des années auparavant.

« Lorsqu’elle commence à vivre des événements paranormaux tout au long de la nuit, elle commence à découvrir la vérité sur le culte et son lien avec le passé de sa famille. »

Le film est une réinvention du film d’horreur de 2014 Last Shift, avec les deux films réalisés par Anthony DiBlasi.

Malum et Nightmare At The End Of The Hall sont disponibles sur Amazon Prime.

