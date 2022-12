Les fans d’Amanda Owen disent tous la même chose que la mise à jour des messages de la star de Our Yorkshire Farm depuis Ravenseat enneigé

Les fans d’AMANDA Owen ont été stupéfaits lorsque la star de Our Yorkshire Farm a publié une mise à jour de Ravenseat dans la neige.

La bergère du Yorkshire, 47 ans, tient ses abonnés au courant des aventures de sa famille à Ravenseat via ses réseaux sociaux.

Instagram

Amanda a informé ses fans de la neige qui a frappé la ferme de Ravenseat[/caption] Instagram

Elle a posté une photo de l’une de ses plus jeunes filles dans la neige en train de nourrir les animaux de la ferme[/caption]

Il est clair que les Owen ont été contraints de faire face à des «températures macabres» alors que la neige a récemment frappé Ravenseat Farm.

La bergère du Yorkshire a partagé une série de photos de ses animaux se battant dans la neige dans sa ferme des Yorkshire Dales.

La star de la télévision a sous-titré le message : “Hay, brebis affamée ?”, après une série d’émojis de moutons.

Dans le premier cliché, l’une des plus jeunes filles d’Amanda peut être vue debout sur une roue de tracteur, et la remorque transporte une lourde charge de foin pour les animaux, et elle surveille le troupeau de moutons.

En savoir plus sur Amanda Owen ‘RETOUR AUX SOURCES’ Amanda Owen est partie “dans le noir” alors que le spin-off de l’ex Clive est diffusé sur Channel 5 gelé Nos fans de Yorkshire Farm se précipitent pour soutenir Amanda Owen lors de la dernière mise à jour de la famille

Dans un autre cliché, la fille d’Amanda peut être vue enveloppée dans un chapeau avec des gants et un épais manteau alors qu’elle se tient debout dans la neige épaisse en train de nourrir les moutons.

La maman de neuf enfants a également partagé une photo de ses animaux de ferme bien-aimés couverts de neige.

Les fans n’ont pas tardé à commenter à quel point cela avait l’air “glacial” et ils ont offert des messages de soutien – beaucoup exhortant la bergère à rester au chaud.

Un fan a écrit: “Brrr un temps si dur!”

Un autre a ajouté: “Vous allez avoir un ancien travail froid pendant quelques mois maintenant.”

Un troisième s’est exclamé: “Ça a l’air tellement froid !!

Un quatrième a fait l’éloge: “Bravo pour s’être occupé des animaux par temps froid.”

Un cinquième a fait écho: «Il a l’air si froid! Bravo pour l’attention portée aux animaux. Amour à vous et à la famille.

Cela survient après qu’Amanda a récemment révélé que sa maison avait été plongée dans “l’obscurité” après avoir subi une grave coupure de courant chez elle – peu de temps après la diffusion de l’émission rivale de son ex-mari Clive sur Channel 5.

Instagram

Les fans ont félicité Amanda pour avoir pris soin des moutons dans la neige[/caption] Instagram

Les fans ont offert leur soutien à Amanda et lui ont dit de se tenir au chaud[/caption]