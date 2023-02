Les fans d’Amanda Holden disent tous la même chose alors qu’elle pose pour des photos TRÈS révélatrices

AMANDA Holden a posé pour une série de photos révélatrices de sa chambre d’hôtel à Manchester.

La star s’est rapprochée des fans clignotants alors qu’elle posait dans une robe rouge avec une fente très haute.

Instagram

Amanda Holden a posté cette photo révélatrice de Manchester[/caption]

Tenant une tasse de thé dans une main et une soucoupe dans l’autre, Amanda se tenait debout sur son lit et écrivait : « Renversez le thé Manchester .”

La photo montrait les jambes incroyables de la star de la télévision et de la radio de 51 ans dans la robe fendue sur les cuisses.

Cependant, de nombreux fans se sont opposés à une seule chose – sa position sur le lit dans ses talons hauts rouges éblouissants.

La chanteuse Linda Nolan, 63 ans, a dirigé les plaintes des célébrités en écrivant : « Enlevez vos chaussures du lit ! .”

D’autres ont posté: “Chaussures sur le lit s’il vous plaît !!!” et “Enlevez vos chaussures sur le lit !!! ”

De nombreux fans ont également fait l’éloge de ses jambes dans les clichés – la qualifiant de “drop dead magnifique”.

Amanda est actuellement en tournée au Royaume-Uni pour auditionner des numéros pour la prochaine série de Britain’s Got Talent.

Elle a été vue arriver sur le tapis rouge à l’hôtel Lowry de Manchester avec Ant et Dec souriant également pour la foule.

La star a ensuite posté la finale de ses trois photos, en écrivant: “Une autre journée d’auditions brillantes.”

Samantha Faiers, amie célèbre et ancienne star de Towie, a écrit: « Tu es magnifique x.

Britain’s Got Talent est actuellement à la recherche d’acteurs pour sa 16e série, qui a débuté le mois dernier et sera diffusée plus tard cette année.

La composition des juges compte également une nouvelle arrivée dans l’ancienne star de Strictly Bruno Tonioli, qui remplace le comédien et auteur David Walliams.

Instagram

La star de BGT a écrit: “Une autre journée d’auditions brillantes”[/caption] Instagram

Plusieurs fans se sont opposés à ce qu’elle porte des chaussures sur le lit[/caption]