Les fans d’Alison Hammond disent tous la même chose alors qu’elle montre une perte de poids dans une tenue scintillante

ALISON Hammond a laissé les fans émerveillés alors qu’elle était stupéfaite dans une tenue scintillante éblouissante montrant son incroyable perte de poids.

La présentatrice pétillante est connue pour divertir la nation et rire avec ses bouffonneries hilarantes ce matin.

La star avait l'air glamour dans le costume éblouissant

Les fans étaient tous partis en disant la même chose

La magnifique star portait aujourd’hui un costume noir scintillant pour ses fonctions d’hôte alors qu’elle partageait un court clip d’elle-même en train de danser dans la superbe tenue sur Instagram.

Toujours aussi impressionnée par le nombre incroyable, Alison a gardé la belle robe pour une conversation sur The One Show plus tard dans la journée.

Les fans d’Alison ont été impressionnés par son choix de mode et sa silhouette enviable alors que des centaines de personnes se sont précipitées dans la section des commentaires pour prendre le temps d’applaudir et de louer la star.

Beaucoup ont commenté à quel point elle avait l’air si magnifique après sa récente perte de poids et se sont tous demandé comment elle avait réussi à réaliser cet exploit impressionnant.

Un fan adorateur a déclaré: «Ça a l’air fabuleux. Votre perte de poids est incroyable.

Un autre a ajouté: “Vous avez perdu du poids et vous avez l’air incroyable.”

Comme un troisième a demandé: «Vous avez l’air fabuleux. Comment avez-vous perdu votre poids x.

La star a également récemment fait étalage de sa perte de poids dans l’émission de la BBC I Can See Your Voice.

La beauté avait l’air incroyable alors qu’elle scintillait dans une tenue dorée vibrante sur le plateau.

La femme de 47 ans était définitivement dans l’esprit festif dans une mini-robe à paillettes qu’elle a associée à un kimono coordonné.