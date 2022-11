Les fans d’Alison Hammond disent tous la même chose alors qu’elle montre une perte de poids dans un nouveau cliché

CE matin, la star Alison Hammond avait l’air sensationnelle alors qu’elle montrait sa perte de poids en imprimé léopard.

La présentatrice de télévision, 47 ans, a séduit dans son dernier cliché glamour alors qu’elle posait dans un chemisier à manches courtes.

Montrant ses blancs nacrés, Alison a affiché un grand sourire et a fermé les yeux pour la photo candide.

La favorite de la télévision a coiffé ses cheveux en boucles lâches et avait l’air incroyable avec un visage plein de maquillage glamour.

Elle l’a simplement légendé: “Se sentir béni”, avec une chaîne d’emojis cardiaques.

Les amis célèbres d’Alison se sont précipités pour complimenter la star, avec la star de la radio Kate Lawler écrivant: “Tu es comme un bon vin ma chérie.”

L’actrice et comédienne Emily Atack a jailli: “Oh mon dieu. Cette photo est juste.

La personnalité de la télévision Kate Thornton a ajouté: “Vous avez l’air magnifique de toutes sortes.”

Plus tôt cette semaine, Alison a été aperçue plus mince que jamais dans une mini-robe étincelante alors qu’elle était mannequin pour une marque de mode sur Instagram.

La star de la télévision avait l’air chic alors qu’elle enfilait une mini-robe étincelante et des bottes à hauteur du genou dans le cadre de la publicité pour une vente de vêtements.





Alison a posé avec ses mains sur ses hanches alors qu’elle montrait son nouveau look, dans une robe noire étincelante moulante, coupée au-dessus de son genou.

Elle a associé son look glamour à de grosses bottes en cuir et à de simples bijoux en argent, alors qu’elle annonçait une nouvelle collection de robes avec In The Style.

Alison a travaillé dur pour perdre du poids cette année – et en juillet, elle a révélé qu’elle avait supprimé le sucre dans le cadre d’un nouveau régime.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après la mort de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place », a déclaré Alison sur le podcast de Lorraine Kelly.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté : « Nous allons tous mourir un jour. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Plus tôt ce mois-ci, Alison avait l’air incroyable alors qu’elle se préparait pour un cliché aux côtés de sa co-star de This Morning, Josie Gibson.

La star de la télévision – qui présente l’émission de jour d’ITV vendredi – s’est maquillée avec un visage plein de maquillage, alors qu’elle lissait ses cheveux naturellement bouclés dans un style chic.

Alison, qui a travaillé dur cette année pour maigrir, était magnifique en plaçant un bras autour de sa co-star Josie, 37 ans.

La présentatrice portait une longue robe noire en dentelle pour l’événement, qu’elle a associée à des talons hauts noirs à lanières.