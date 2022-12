Les fans d’Alison Hammond critiquent sa nouvelle émission “déconnectée” au milieu de la crise du coût de la vie

ALISON Hammond a été critiquée par ses fans pour une nouvelle émission télévisée “déconnectée” au milieu de la crise du coût de la vie.

La star de This Morning s’est rendue sur Twitter pour révéler sa nouvelle émission, intitulée Alison Hammond: In at the Rich End hier.

Twitter/Alison Hammond

Alison s’est rendue sur la Côte d’Azur pour le programme[/caption] Instagram

Tout le monde n’était pas fan du nouveau programme glam[/caption]

Alison, 47 ans, pouvait être vue glamour dans une robe rouge alors qu’elle annonçait le spécial unique sur ITV.

L’émission, qui a été diffusée à 21 heures hier soir, a vu Alison voyager à travers la Côte d’Azur – qui est l’un des endroits les plus chers à vivre de la planète.

En annonçant le programme sur ses réseaux sociaux, Alison pouvait être vue en train de poser pour une photo dans l’une des villes.

Elle s’est maquillée avec un visage plein de maquillage et a tiré ses cheveux en un chignon soigné, alors qu’elle souriait largement à la caméra.

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait du programme, certains prenant les commentaires pour claquer le spectacle.

Beaucoup ont déclaré que le programme était “déconnecté” et “insipide” en raison de la crise actuelle du coût de la vie.

“Même si je t’aime Alison, je me demande s’il y a un appétit pour ça alors que nous traversons tous les moments les plus difficiles?” un écrit sous son tweet.

“Normalement, je regarderais ça, mais ça ne se sent tout simplement pas en ce moment.”

Un autre a ajouté: “Moment extrêmement insensible alors que d’innombrables personnes au Royaume-Uni n’ont pas les moyens de se chauffer ou de manger…”

« Désolé, j’ai dû arrêter de regarder. Je pense que c’est totalement inapproprié et sourd quant à l’état de l’économie », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a déclaré: “Je ne vous en veux pas Alison, mais un programme comme celui-ci est totalement insensible à ce que beaucoup de gens vivent avec le coût de la vie.”

“Ce n’est pas vraiment la chose à montrer quand tant de gens se débattent, insipides à cette période de l’année”, a conclu un cinquième.

Malgré le contrecoup, ailleurs, Alison a laissé ses téléspectateurs hystériques avec une question effrontée à une héritière de 5,5 milliards de dollars.

Dans le cadre de son voyage, la star de This Morning a rencontré pour le déjeuner la productrice de films milliardaire Lady Monika Barcardi.

En plus de son travail dans l’industrie cinématographique, elle est également l’héritière de la fortune des boissons Barcardi, ce qui lui vaut 5,5 milliards de dollars.

Lady Monika est l’une des 200 milliardaires de Monaco et mène une vie de luxe, mais malgré cela, Alison a tenu à poser les questions vraiment importantes.

Alison a commencé par demander à la star : “Monika, si je disais demain, quand tu te réveilleras, toute ta richesse va disparaître, comment penses-tu que tu t’en sortirais, ça irait ?”

Monika a humblement répondu : « Le truc, c’est qu’en un clin d’œil, tout peut changer. Alors, ayons juste des moments heureux.

Sans plus tarder, Alison était sur sa prochaine question: “Avez-vous déjà été dans un genre, un B&M ou un Poundland?”

Dans un moment qui n’a choqué personne, Monika a confirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler d’un tel endroit et, en tant que tel, Alison a fait de son mieux pour expliquer les produits de base britanniques.

Alison a fait remarquer : “C’est comme un magasin vraiment pas cher, où vous pouvez obtenir des vases comme celui-ci, des bougies…”

Alors que Monika n’était pas allée dans les magasins susmentionnés, elle a admis avoir fait des achats à bas prix et a confirmé qu’elle profite d’un magasin discount, en disant: “J’y vais même maintenant.”