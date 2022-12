Les fans d’Alesha Dixon disent tous la même chose alors qu’elle anime le Big Bash du Nouvel An de la Loterie Nationale

ALESHA Dixon a laissé les fans déconcertés ce soir avec son choix de tenue pour animer le Big Bash du Nouvel An de la Loterie Nationale.

La présentatrice, 44 ans, a abandonné ses robes ajustées habituelles pour un blazer bleu très surdimensionné, qui a submergé sa petite silhouette.

Getty Images – Getty

Alesha Dixon sur scène avec Amelia Anisovych pendant le spectacle[/caption]

Ceux qui regardaient à la maison se sont précipités pour commenter alors qu’Alesha montait sur scène avec Jason Manford.

Une personne a tweeté : « Alesha a-t-elle ramassé la veste de quelqu’un d’autre par erreur ? #nyebigbash.

Un deuxième a déclaré: “Quelqu’un a oublié d’informer Alesha Dixon que son blazer ne lui va pas. C’est quoi, XXL ? #TNLBigBash #nyebigbash #newyearsevebash.

« Alesha, qu’est-ce que tu portes ? ! Vous avez ramassé la veste de quelqu’un d’autre #nyebigbash », a ajouté un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: “Qui a stylisé #Alesha pense que la veste conviendrait à l’incroyable Hulk #ITV.”

En direct de l’arène de Wembley à Londres, Alesha et Jason ont lancé une grande fête en revenant sur les plus grands moments de l’année écoulée.

Il y avait des performances allant du groupe pop Westlife et Katherine Jenkins à Joel Corry et Adam Lambert.

Et les apparitions d’Oti Mabuse, Tom Grennan, The Sugababes, Mimi Webb, RAYE et Cirque du Soleil, tandis que les personnes qui ont utilisé le financement de la Loterie nationale pour faire une différence dans la vie des autres ont également été célébrées.

Alesha a été la reine de la télévision de Noël cette année, apparaissant pendant plus de sept heures au cours de la saison, dans cinq émissions majeures de la BBC et d’ITV.

Elle est panéliste de l’émission spéciale de la veille de Noël d’ITV, Britain Get Singing, où des stars de programmes tels que The Chase et Coronation Street s’affrontent en tant que chorales.

Elle a également jugé le spin-off festif de Britain’s Got Talent, Ultimate Magician, aux côtés d’Amanda Holden, David Walliams et Penn Jillette.

Mo Gilligan a invité Alesha à son nouveau jeu télévisé de la BBC That’s My Jam, puis la mère de deux enfants a également joué dans la roue de Noël de Michael McIntyre le 25 décembre.

Ce soir se termine son dernier spectacle de l’année.

Rex