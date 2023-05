Les fans d’Aishwarya Rai Bachchan sont contrariés par ceux qui livrent encore l’actrice avec Salman Khan ; Dis: ‘Ça me fait bouillir le sang’

Aishwarya Rai Bachchan a fait un retour en force avec Ponniyin Selvan 2. L’actrice a conquis les fans avec sa performance évocatrice et solide en tant que Nandini intrigante. Bien sûr, Mani Ratnam et elle forment un excellent combo. Ses fans veulent maintenant la voir davantage au cinéma. En fait, il y a une énorme demande pour voir Aishwarya Rai Bachchan et Chiyaan Vikram en amants dans une histoire d’amour mature. Il semble que Mani Ratnam planifie déjà un script. Au milieu de tout cela, les fans d’Aishwarya Rai Bachchan sont furieux avec certains fans de Salman Khan. Ils ont l’impression de grincer des dents et d’avoir franchi des limites.

Dernièrement, nous avons vu un certain nombre de commentaires de certains fans de Salman Khan qui expédient toujours Aishwarya Rai Bachchan avec la superstar. Ils ont laissé des commentaires sur à quel point cela aurait été merveilleux si les deux se retrouvaient en couple. Les bobines mettant en vedette les deux sont également sur les réseaux sociaux. Les fans solo d’Aishwarya Rai Bachchan sont mécontents de cela. Cette affaire a été évoquée sur la plateforme en ligne Reddit. On peut voir que certaines réactions des fans de l’actrice sont assez sévères. Regarde…

La section des commentaires insta d’Aishwarya Rai fait grincer des dents par u/Sonam-Ki-Kutiya dans BollyBlindsNGossip

Comme nous le savons, Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan seraient tombés amoureux l’un de l’autre lors de la réalisation de Hum Dil De Chuke Sanam de Sanjay Leela Bhansali. Le film a été un succès retentissant et ils sont restés ensemble pendant quelques mois. Cependant, l’actrice n’a pas pu continuer dans l’affaire en raison des prétendus problèmes d’humeur de la superstar et de son amour pour l’alcool. Il a même été dit qu’il aurait été physiquement violent envers elle. Aishwarya Rai Bachchan a laissé entendre plus tard que les choses se sont terriblement mal passées, c’est pourquoi elle a quitté cette relation.

Plus tard, elle s’est liée à Abhishek Bachchan lorsqu’ils travaillaient ensemble à Guru. Ils ont lentement réalisé qu’ils avaient des idéaux correspondants et qu’ils pouvaient tisser un avenir ensemble. Ce n’est pas seulement Aishwarya Rai Bachchan, des célébrités féminines comme Malaika Arora, Jacqueline Fernandez, Urvashi Rautela, Alia Bhatt reçoivent également des commentaires désagréables sur leur vie personnelle.