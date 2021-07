Les fans d’AGT sont partis «en larmes» alors que le veuf de la victime de l’accident de Kobe Bryant, Matt Mauser, étourdit par sa voix chantée lors d’une audition émouvante

Les fans d’AMERICA’S Got Talent ont pleuré en tant que veuf d’une victime de l’accident de Kobe Bryant, Matt Mauser, abasourdi lors d’une audition émotionnelle.

Le professeur d’école devenu chanteur a commencé à pleurer en expliquant aux juges qu’il avait perdu sa femme, Christina Mauser, dans l’accident d’hélicoptère qui a tué neuf personnes – dont la star de la NBA et sa fille de 12 ans, Gigi .

Alors que Matt montait sur scène, le juge Simon Cowell, 61 ans, lui a demandé pourquoi il avait décidé de participer au concours de talents NBC.

Semblant déjà ému, le papa de trois enfants a répondu : « Je suis chanteur et je suis ici parce que ma femme et moi étions tous les deux professeurs.

«Et nous avons pris notre retraite de l’enseignement pour que je puisse faire de la musique à temps plein et elle a eu l’opportunité d’entraîner le basket-ball féminin avec Kobe Bryant.

«Mais le 26 janvier 2020, j’ai perdu ma femme dans le même accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant.

« Si je l’avais fait à ma façon, j’aurais ma femme ici et je la soutiendrais. Ça a été une année difficile, mais je suis là.

Il a déclaré qu’il était allé dans l’émission pour « montrer à ses enfants que ce chagrin ne définit pas leur famille ».

Le reste du panel – Heidi Klum, Howie Mandel et Sofia Vergara – avait l’air choqué lorsque Simon a dit: « Je suis vraiment désolé. »

Matt a chanté la ballade classique de Phil Collins, Against All Odds, et à la fin du morceau, il était tellement submergé par l’émotion qu’il pouvait à peine chanter.

Les quatre juges ont été impressionnés et ont fait une ovation debout au natif du comté d’Orange.

L’espoir de chant a obtenu un « oui » de chacun des critiques de la liste A et ses trois enfants se sont précipités du côté de la scène pour leur faire un gros câlin.

Les fans d’AGT étaient tout aussi émus que la famille Mauser – beaucoup s’exclamant qu’ils avaient eu des « frissons » de la performance.

Une personne a écrit: « Wow. Chill bumps, regarder #AGT. « Notre chagrin ne va pas définir qui nous sommes. » Quelle belle chanson et famille spéciale. Matt Mauser a fait tomber la maison. (Je ne pleure pas, tu pleures !) »

« Je pleure. Je sais que Kobe Bryant et sa fille sont morts ce jour-là, mais les gens oublient les 7 autres personnes décédées. Mais pas leurs familles.

« J’ai ressenti tous les sentiments de Matt Mauser et je sais qu’il chantait pour sa femme Christina Mauser. Beau travail », a écrit un autre téléspectateur.

