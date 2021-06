Les fans d’AGT se réjouissent alors que Simon Cowell fait son retour après un accident de vélo et choque les autres juges avec une tenue de short décontractée

Les fans d’AMERICA’S Got Talent se sont réjouis lorsque le juge Simon Cowell a fait son retour dans l’émission après son accident de vélo.

Le retour de l’homme de 61 ans a choqué les autres juges alors qu’il revenait en short décontracté.

13 Simon est revenu à AGT mardi après sa pause

13 Il avait auparavant pris une pause dans l’émission à la suite d’un accident de vélo Crédit : NBC

13 Les fans se sont rendus sur Twitter pour dire qu’ils étaient « contents que Simon se porte bien » Crédit : Twitter

Au cours de l’épisode de mardi de AGT, hôte Les équipages de Terry a présenté les juges Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara aux téléspectateurs.

Il a ajouté : « Et maintenant, je suis fier d’annoncer le retour triomphal de THE Simon Cowell. »

Sofia 48, et Heidi, 48 ans, ont été visiblement choqués par la tenue de Simon, qui comprenait une paire de shorts décontractés jusqu’aux genoux.

Plus tard dans l’épisode, Howie est même monté sur scène avec Simon alors que les juges s’affrontaient en short blanc.

Les juges n’étaient pas les seules personnes choquées par le retour de Simon, alors que les fans se sont rendus sur Twitter pour partager à quel point ils étaient ravis que Simon soit de retour.

13 Terry a annoncé le retour de Simons lors de l’épisode de mardi Crédit : NBC

13 Heidi et Sofia ont été choquées que Simon soit en bref Crédit : NBC

13 Simon a rencontré des réactions chaleureuses lors de son retour au jury Crédit : NBC

13 Howie a montré son ensemble assorti plus tard dans l’épisode

Une personne a écrit: « Je suis content que Simon se porte bien. Il a apparemment une bonne quantité de métal dans le dos, cet accident a semblé noueux. »

Un autre fan a ajouté: « UNE FOULE FREAKING ET LE SIMON COWELL EST DE RETOUR! »

D’autres ont réagi au short de Simon, comme une personne a écrit: « Simon Cowell portant un short me fait beaucoup trop de bruit en ce moment. C’est comme voir le pape dans un débardeur. Je ne dis pas que Simon Cowell est le pape, mais ça vous ferait vous arrêter et dire « wtf ? Est-ce que le pape dans un « samedi est pour le char des garçons ? »

Un montant supplémentaire de AGT spectateur a écrit: « Simon en short ???? ils sont gentils. »

Simon a été presque laissé paralysé lorsqu’il est tombé de son vélo électrique à son Malibu chez lui l’année dernière, ce qui l’a obligé à faire une pause dans le concours.

13 Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager à quel point ils étaient heureux du retour de Simons Crédit : Twitter

13 D’autres ont exprimé leur choc devant son short Crédit : Twitter

13 Un fan a dit que le short avait l’air « bien » Crédit : Twitter

13 Les téléspectateurs n’arrêtaient pas de parler du short du juge Crédit : NBC

Il s’est cassé trois vertèbres et a raté sa moelle épinière d’un centimètre lors de l’horrible chute.

La star est tombée à la renverse et s’est écrasée sur un sol en béton devant son fils horrifié Eric, six ans, et le fils adolescent de sa partenaire Lauren Silverman, Adam, issu d’une relation précédente.

La star a été transportée d’urgence à l’hôpital Providence Saint John de Santa Monica, où il a été opéré.

Simon a avoué plus tard aux fans qu’il n’avait pas lu le manuel d’instructions avant d’essayer son nouveau jouet.

13 Simon a eu un accident de vélo effrayant l’année dernière Crédit : ExtraTV

Tout en rompant son silence, Simon a tweeté à l’époque : « Quelques bons conseils… Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de le conduire pour la première fois.

« Je me suis cassé une partie du dos. Merci à tous pour vos gentils messages.. »

L’ancien Idole américaine Le juge a ajouté: « Et un grand merci à toutes les infirmières et à tous les médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées. Restez en sécurité tout le monde. »