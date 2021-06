Les fans d’AMERICA’S Got Talent ont critiqué Howie Mandel pour avoir utilisé son seul Golden Buzzer sur une chorale en raison d’une « histoire de sanglot » et non de leur « capacité de chant ».

Lors de la première de la saison de la compétition NBC ce soir, les téléspectateurs ont été choqués que le comédien de 65 ans ait avancé le Northwell Health Nurse Choir par rapport aux autres actes.

Howie Mandel a utilisé son premier et unique Golden Buzzer de la saison

2 Crédit : NBC

Alors que le groupe sortait en broussailles, ils ont discuté de leur année difficile à traverser «une période vraiment sombre et éprouvante» de la pandémie.

Le chœur a ensuite chanté une superbe interprétation d’un medley qui comprenait Lean on Me et le classique Stand by Me de Ben E. King.

Pendant qu’ils chantaient, le groupe se déplaçait dans des mouvements chorégraphiés et ajoutait même un couplet de rap au milieu pour accélérer le rythme.

Le chef de groupe Christian Montanez, infirmier autorisé au North Shore University Hospital, a discuté de la douleur de la pandémie de Covid avec les juges Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara et Heidi Klum.

« En mars 2020, quand New York était l’épicentre de COVID, nous avions tellement peur.

« Un patient est devenu 10, 100, 1 000. Personne ne savait combien de personnes COVID tuerait », a-t-il avoué.

Une autre membre, Danielle Filippone, qui est infirmière à l’hôpital universitaire de Staten Island, a déclaré que « le plus difficile a été de voir ces patients seuls ».

Elle a ajouté qu’ils: « ne pouvaient pas avoir leurs familles avec eux, alors nous sommes intervenus en tant que leur famille. »

En raison des temps difficiles, le Northwell Nurse Choir a été formé en novembre 2020 pour servir de « phare d’espoir » pour la communauté.

Simon – qui a fait son grand retour lors de la première de mardi – a déclaré que leur performance était « touchante ».

Cependant, Howie a eu la réaction la plus forte car il l’a qualifié d’audition « parfaite ».

« Vous êtes aux côtés de gens que vous ne connaissez pas, vous regardez l’horreur et vous regardez la force et j’ai pensé… je veux vous défendre », a-t-il dit en se levant de sa chaise.

L’alun Deal Or No Deal a ensuite frappé le Golden Buzzer – que chaque juge n’a la possibilité de faire qu’une seule fois par saison.

Alors que des confettis dorés tombaient sur scène, les dizaines de chanteurs ont commencé à célébrer avec des expressions faciales choquées.

Cependant, les fans ont accusé Howie de n’avoir envoyé le groupe qu’en raison de leur histoire touchante plutôt que de leur talent réel.

Une personne a déclaré: « Les infirmières en général sont incroyables et la chorale Northwell est talentueuse, mais elles ont plus leur buzzer doré pour l’histoire que leurs compétences (comme c’est le cas avec la plupart des actes de buzzer doré).

« L’Amérique a des histoires de sanglots », a plaisanté un deuxième sur Twitter.

Un troisième a écrit: « Je suis fatigué de ces histoires de sanglots de buzzer doré. »

« Raally ?? Le buzzer d’or pour une chorale ?? VRAIMENT?!? » Quelqu’un a interrogé à côté d’un gif confus.

