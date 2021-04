Les fans d’ACKLEY Bridge sont restés FURIOUS alors que Channel 4 fait un «grand changement».

Le drame tant attendu est revenu hier, comprenant dix épisodes de 30 minutes, qui seront diffusés au cours des deux prochaines semaines.

Les fans d'Ackley Bridge ont été laissés en colère après la suppression de leurs personnages préférés

Cependant, certains téléspectateurs n’ont pas été impressionnés après avoir remarqué que les personnages principaux de la série ne figuraient plus dans la série et ont insisté sur le fait que la nouvelle série «n’est tout simplement pas la même».

Les téléspectateurs de Channel 4 ont été présentés aux meilleures amies Kayla Afzal (interprétée par Robyn Cara) et Fizza Akhtar (Yasmin Al-Khudhairi).

Plusieurs fans ont été déçus après avoir repéré leurs membres préférés de la distribution disparus.

Les trois premières saisons étaient centrées sur Nas Paracha (Amy-Leigh Hickman) et Missy Booth (Poppy Lee Friar) qui ont développé un lien étroit en surmontant les défis à l’école.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont plaidé pour le retour de Missy et Nas

Un spectateur frustré a écrit: « Ce n’est tout simplement pas la même chose sans eux. »

Un autre a écrit: « Je veux juste que Nas et Missy reviennent. »

Un troisième a partagé: «Je trouve que les castings ont changé mais je ne peux tout simplement pas entrer dans la nouvelle saison d’Ackley Bridge.»

Un autre a ajouté: «Ramenez Nas et Milly… ce n’est tout simplement pas la même chose. Je veux juste que l’ancien plâtre revienne.

La série 4 a accueilli les copains Kayla et Fizza

Le drame explorait auparavant des problèmes difficiles tels que le besoin de Nas d’équilibrer ses antécédents traditionnels avec son identité sexuelle et émotionnelle moderne.

Les téléspectateurs ont été choqués après la mort de Missy après qu’elle et sa meilleure amie Nas aient été impliquées dans un horrible accident de voiture quelques secondes après avoir rétabli leur amitié.

Le drame de Channel 4 est revenu avec une nouvelle distribution d’adolescents en difficulté, dont la sœur de Kayla, Marina Perry (Carla Woodcock).

L’émission a également accueilli l’ancien acteur de Corrie Connor McIntyre, qui a joué le méchant Pat Phelan et qui sera l’invité du grand-père du nouveau garçon Johnny.

La nouvelle distribution devrait provoquer beaucoup de drame

Johnny, joué par Ryan Dean, est un membre arrogant et beau de la communauté des voyageurs qui se méfie profondément de l’école.

L’émission, inspirée des écoles réelles du Lancashire et du Yorkshire créées pour intégrer les communautés blanches et asiatiques dans certaines des villes les plus divisées du pays, a été saluée lors de ses trois séries précédentes.

Le drame est devenu un succès instantané lors de sa première diffusion en 2017 – l’histoire suit deux écoles polyvalentes qui sont forcées de fusionner en raison de compressions budgétaires.

Le drame est inspiré des écoles réelles du Lancashire et du Yorkshire





Cependant, des problèmes surviennent car une école est à prédominance blanche, tandis que l’autre est une école dirigée par l’Asie – et les communautés sont pour la plupart séparées les unes des autres.

Cette émission a également abordé les problèmes des menaces des gangs, des budgets serrés, des élèves en échec et des relations tendues à l’école et à la maison.