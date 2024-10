Les fans critiquent les commentaires « pervers » de Shaquille O’Neal sur la star de la WNBA, Angel Reese.

Les fans ont critiqué les commentaires « pervers » et « effrayants » de Shaquille O’Neal envers la star de la WNBA Angel Reese à propos du « petit short de cul » qu’elle portait récemment.

Lors de l’épisode de jeudi de Reese’s Podcast « Un ange sans excuse »l’ancienne star des Los Angeles Lakers, 52 ans, a expliqué comment la tenue que la star de Chicago Sky a récemment portée lors d’un événement « Wild ‘N Out » à Chicago au début du mois pourrait l’aider à gagner de l’argent.

« Imaginez-vous dans le même petit short que vous portiez lors du spectacle ‘Wild ‘N Out’ en train de vous tremper. Tu sais combien de T-shirts tu vas vendre ? Tu trébuches, » dit-il, faisant référence au short bleu Reese portait qui exposait la moitié inférieure de ses fesses.

Les fans ont critiqué les commentaires « pervers » et « effrayants » de Shaquille O’Neal envers la star de la WNBA Angel Reese à propos du « petit short de cul » qu’elle portait récemment. Ange sans vergogne/YouTube

« Imaginez-vous dans le même petit short que vous portiez lors du spectacle ‘Wild ‘N Out’ en train de vous tremper. Tu sais combien de T-shirts tu vas vendre ? Vous trébuchez », a-t-il déclaré sur le podcast de Reese. Ange sans vergogne/YouTube

« Le même petit short que tu portais dans ‘Wild ‘n Out’… Je dis juste », a-t-il ajouté.

Reese, 22 ans, a immédiatement semblé mal à l’aise avec le sujet et a essayé de changer de sujet.

« OK, d’accord, d’accord, d’accord, » intervint-elle.

Les remarques d’O’Neal ont déclenché des réactions négatives de la part des fans qui ont affirmé qu’il avait dépassé les limites avec son mentoré.

La star de Chicago Sky a immédiatement semblé mal à l’aise avec le sujet et a tenté de changer de sujet. Ange sans vergogne/YouTube

L’ancienne star des Los Angeles Lakers faisait référence au short bleu que portait Reese et qui exposait la moitié inférieure de ses fesses, comme on le voit ci-dessus. Ange Reese/Instagram

« Shaq sexualise Angel Reese alors qu’il a 30 ans son aîné et qu’il a des enfants plus âgés qu’elle », a écrit un utilisateur X à côté d’un GIF de Tiffany Haddish bâillonnant.

« Angel Reese a appris une leçon douloureuse sur les hommes grâce à Shaq en temps réel, je le crains », j’en ai ajouté un autre.

« Shaq a 52 ans et a obtenu un laissez-passer gratuit pour être effrayant parce qu’il est une légende de la NBA. Angel Reese regarde Shaq comme un type de mentor en figure paternelle et il s’en prend à elle en short butin lmao, » dit une troisième personne.

« Je suis heureux que les gens reconnaissent le comportement effrayant et pervers de Shaq. Ce que je n’aime pas, c’est que certaines personnes répondent « Eh bien, si Angel s’habille comme ça, à quoi s’attend-elle ». Elle peut s’habiller sexy sans vouloir être harcelée sexuellement. » a écrit un quatrième utilisateur.

Les fans ont accusé O’Neal de « sexualiser » son mentoré. Ange Reese/Instagram

« Je suis heureux que les gens reconnaissent le comportement effrayant et pervers de Shaq », a déclaré un fan. Getty Images pour TLA

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Page Six a contacté les représentants d’O’Neal et de Reese, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

O’Neal et Reese entretiennent une relation étroite depuis qu’elle est devenue célèbre après sa transition de LSU aux pros.

En octobre dernier, le quadruple champion de la NBA, qui est président des opérations de basket-ball chez Reebok, a signé un contrat avec le copropriétaire du DC Power Football Club. contrat pluriannuel en matière de nom, d’image et de ressemblance avec la marque de chaussures et de vêtements.

O’Neal et Reese entretiennent une relation étroite depuis qu’elle est devenue célèbre après sa transition de LSU aux pros. Ange Reese/TikTok

En janvier, l’attaquante de la WNBA a déclaré qu’elle considérait O’Neal comme une « figure paternelle ». Ange Reese/TikTok

En janvier, Reese a déclaré qu’elle considérait O’Neal comme une « figure paternelle ».

« Il est super inspirant pour moi. Il est tellement sincère, il a été là pour moi dans les moments difficiles. Il comprend tout simplement, et il n’y a pas de personne plus parfaite avec qui je puisse être proche », avait-elle déclaré à USA Today à l’époque.

« Nous nous amusons, et si j’avais besoin de quelque chose, il m’aiderait… et il le ferait même si je ne jouais plus jamais au basket. Il ne se soucie pas de moi en tant que joueur, il se soucie de moi en tant que personne.