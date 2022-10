Les fans critiquent la voix de Mario dans le premier “The Super Mario Bros.” bande annonce

La première bande-annonce tant attendue Film Super Mario Bros. est là – mais un manque de flair italien dans la voix de Mario donne aux fans l’impression qu’ils viennent d’être touchés par un obus Koopa.

Certains fans disent même que le doublage français de la bande-annonce a une voix de Mario plus précise.

Les médias sociaux ont éclaté jeudi après-midi lorsque la bande-annonce de Le film Super Mario Bros.le premier film théâtral centré sur la célèbre franchise Nintendo, a été déposé par le studio d’animation Illumination.

Après des mois de fans se demandant si l’acteur américain Chris Pratt pouvait retirer la voix de Mario, la réponse était là.

La bande-annonce s’ouvre sur une scène dramatique de Bowser – le méchant central emblématique de la série de jeux vidéo Mario Bros. – attaquant un royaume de petits pingouins et obtenant une Super Star, un bonus des jeux vidéo qui rend le joueur temporairement invincible.

Notre héros, Mario, est présenté avec une série de notes de musique familières des jeux vidéo, tombant dans un monde luxuriant de champignons.

Mais lorsque Mario ouvre la bouche, la voix qui en sort n’est pas l’accent italien distinctif et exagéré qui est connu comme le son de base des frères Mario.

Au lieu de cela, les deux lignes que nous entendons Mario parler dans la bande-annonce ressemblent à peu près à la voix habituelle de l’acteur Chris Pratt, ont noté de nombreux fans.

“Jack Black le TUANT avec son bowser tandis que Chris Pratts Mario est littéralement juste… sa voix normale….” Une Un utilisateur de Twitter a écrit.

qui aurait pensé que la grande voix secrète de chris pratt dans le film mario serait sa voix normale — Disque dur (@HardDriveMag) 6 octobre 2022

Un tweet, qui a partagé le doublage français de la bande-annoncelouant la performance vocale en tant que “tueur Mario”, a plus de 10 000 likes jeudi après-midi.

Lorsque le casting de Pratt a été annoncé pour la première fois il y a un an, de nombreux fans se grattaient la tête. L’acteur des « Gardiens de la Galaxie » n’est pas connu pour son doublage et n’est pas non plus italien.

Charles Martinet, le doubleur qui donne vie à Mario dans la plupart des jeux vidéo, fera une apparition dans le film, mais beaucoup se demandent encore pourquoi il n’a pas été choisi pour Mario.

ça me rend juste triste comme charles martinet est un interprète incroyable et a versé des années et des années dans le personnage, il méritait de l’emmener au grand écran — SC∆ERIEFOUNT∆IN 🎃👻🏳️‍🌈 (@faeriefountain) 6 octobre 2022

Cependant, à part quelques controverses sur la voix de Mario, les fans semblent excités, beaucoup applaudissant à l’inclusion des pingouins bleus introduits pour la première fois dans Super Mario 64 et louant l’animation globale et la conception du monde.

“La voix de Chris Pratt est toujours choquante d’entendre sortir de Mario, mais tout le reste dans la bande-annonce de Mario avait l’air incroyable”, streamer Twitch Saberspark tweeté de la bande-annonce. “Je suis vraiment excité de voir cette chose.”

La bande-annonce nous a également donné un indice de Luigi fuyant des squelettes dans un endroit effrayant, ce qui implique qu’une partie de la conception des jeux Luigi’s Mansion fera partie des films.

Le film devrait sortir en salles le 7 avril.