Les fans critiquent Cristiano Ronaldo pour avoir critiqué Manchester United et son manager dans une interview

Le retour sensationnel de Cristiano Ronaldo à Manchester United n’a été rien de moins qu’un désastre pour les deux parties. Avec des liens tendus entre Ronaldo et le club, la récente interview explosive de la superstar avec Piers Morgan a aggravé les choses. Les fans étaient furieux de l’interview de Ronaldo et l’ont fustigé pour avoir critiqué son club et son manager Erik ten Hag.

Dans l’interview, Ronaldo a fait des déclarations explosives affirmant que les responsables de United l’avaient “trahi”. Il a également ajouté qu’il n’avait plus aucun respect pour son manager Ten Hag. Alors que l’interview complète de 90 minutes ne sera publiée que la semaine prochaine, certaines parties ont déjà fait leur chemin dans les médias.

“Je me sens trahis.” EXCLUSIF : Cristiano Ronaldo dit à Piers Morgan qu’il a l’impression d’être expulsé de Manchester United dans une interview explosive. 90 Minutes avec Ronaldo. Mercredi et jeudi à 20h sur TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 – Piers Morgan non censuré (@PiersUncensored) 13 novembre 2022

L’explosion de Ronaldo a déplu aux fidèles de United et la star portugaise a été fustigée par les fans sur les réseaux sociaux. Voici comment certains fans ont réagi à l’interview de Ronaldo :

Un fan a souligné que Ronaldo recevait un salaire élevé, mais qu’il n’était pas en mesure de trouver le filet pour United. Il a ajouté que Ronaldo se sentant trahi par Manchester United était assez choquant.

Un autre fan a qualifié Ronaldo d'”égocentrique” et a déclaré qu’il n’avait rien fait de significatif à Old Trafford. Le fan a également souligné qu’aucun autre club ne voulait de lui lorsqu’il a choisi de partir cet été.

ce gars est la personne la plus centrée que j’aie jamais vue. vous n’avez rien fait d’important à United. parle de CL, tu as raté ton penalty. nous vous avons fait et pas n’importe qui d’autre vous avez survécu à votre pertinence. non seulement United veut que tu partes, mais aucun autre club n’a aussi besoin de toi – Anonyme (@nikeaddis) 13 novembre 2022

Un utilisateur s’est penché sur l’interview de Ronaldo et a déclaré qu’elle durait 90 minutes, soit les seules 90 minutes dont il dispose cette saison.

Attendez que l’interview de Ronaldo dure 90 minutes, les 90 premières minutes qu’il obtient cette saison 😂😂 pic.twitter.com/pZq9oYgJke – Goldenboy (@GoldenboyGavi) 14 novembre 2022

Le célèbre journaliste sportif Ben Heyward a également réagi à l’interview de Cristiano Ronaldo et l’a qualifiée de “gênante”. Dans son tweet, il a déclaré qu’il ne gérait pas son déclin avec grâce ou dignité. Heyward a également déclaré que blâmer les autres pour sa chute montre un manque considérable de conscience de soi.

L’interview de Cristiano Ronaldo est une honte. Conclusion : il ne gère pas son déclin avec grâce ou dignité. Il a 37 ans et n’est plus aussi bon qu’avant. Ça arrive à tout le monde finalement. Mais blâmer les autres montre un manque considérable de conscience de soi. —Ben Hayward (@bghayward) 14 novembre 2022

Ronaldo avait beaucoup plus à dire sur son deuxième passage à Manchester United dans l’interview. Le quintuple vainqueur du Ballon’dor a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club en raison de son désespoir de le faire sortir d’Old Trafford cet été. Cela contredit les informations faites pendant la fenêtre de transfert selon lesquelles c’est Ronaldo qui voulait se séparer de United et les a exhortés à le laisser partir si l’accord approprié se présentait.

Pendant ce temps, Ten Hag a toujours soutenu son numéro sept et a également mentionné qu’il était une “partie importante” de son équipe pour la saison en cours. Le coach de United a tenté d’intégrer l’international portugais dans son équipe. Le tacticien néerlandais a pris une longueur d’avance en donnant le brassard de capitaine à Ronaldo lors de leur match contre Aston Villa qui s’est soldé par une défaite 3-1 des Red Devils.

Néanmoins, Ronaldo a principalement passé son temps sur le banc cette saison, principalement en tant que remplaçant. Notamment, United a bien performé sans son attaquant vedette en Premier League. Les Red Devils n’ont marqué que quatre buts en quatre matches de championnat que Ronaldo a commencé alors qu’ils ont trouvé le filet 16 fois en 10 matchs sans lui dans la formation de départ.

