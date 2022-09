Les fans critiquent Arnold Schwarzenegger pour ne pas s’être présenté à son propre festival de fitness après avoir dépensé 336 £

Les fans de musculation BRIT étaient en colère après qu’Arnold Schwarzenegger n’ait pas participé à son propre festival de fitness pour la deuxième année consécutive.

De nombreux détenteurs de billets, qui ont payé jusqu’à 336 £ par pop, ont appris l’apparition annulée hier – le premier jour de l’événement au cours duquel 60 000 personnes sont attendues.

Les fans ont critiqué Arnold Schwarzenegger pour ne pas s’être présenté à son propre festival de fitness après avoir dépensé 336 £ par pop Crédit : Getty

La fan Sasha Mackenzine King a déclaré que l’annulation était une “blague absolue” et a déclaré qu’il avait “laissé tomber les fans britanniques”

Les fans ont fustigé la star de Terminator Arnie, 75 ans – qui a pleuré l’événement de lancement de l’année dernière de l’Arnold Sports Festival UK au NEC de Birmingham avec une blessure.

Les organisateurs de l’événement ont cette fois blâmé sa direction, qui a répliqué en alléguant que les obligations financières n’avaient pas été respectées.

La fan Gemma Hawlins a déclaré: “Quelle blague absolue. Faire cela deux années de suite, pour un événement qui porte son nom, est absolument dégoûtant.

Wayne Caldwell a écrit: “Arnold a massivement laissé tomber les fans ici.”

Michael Bevan l’a appelé “un coup de pied dans les dents”.

Et Sasha Mackenzie King a déclaré: “Arnold Schwarzenegger – c’est une blague absolue.

« Mon fils de 13 ans s’entraîne et veut faire de la compétition quand il sera plus grand à cause de vous.

“La deuxième année, il a eu des billets pour aller avec son père pour avoir un léger aperçu de vous (car nous ne pouvons pas nous permettre de vous rencontrer et de vous saluer) et encore une fois, vous avez laissé tomber vos fans britanniques.”

Les amoureux d’Arnie avaient pu acheter des forfaits photo et rencontrer et saluer la star à des prix dépassant 800 £ – dont beaucoup étaient épuisés.

Les organisateurs ont déclaré que ceux qui les avaient achetés seraient “contactés en temps voulu”. À propos de l’annulation d’Arnie, un porte-parole de l’événement a déclaré : « Cela s’accompagne d’une extrême déception. Nous n’avions aucune raison de croire qu’il ne nous rejoindrait pas.

« Des négociations sont en cours pour discuter des jetons de présence d’Arnold. Cependant, nous avons eu du mal à recevoir un quelconque engagement des États-Unis.

Le porte-parole d’Arnie, Brian Powers, s’est excusé auprès des fans, mais a déclaré :

« Les obligations financières envers diverses personnes n’avaient pas été respectées. Nous n’avons jamais pu parvenir à un accord avec le promoteur concernant les détails de l’apparence.