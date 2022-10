Les fans “créditent” l’acteur après le spectacle de Virat Kohli dans le match IND vs PAK

Le match Inde contre Pakistan lors de la Coupe du monde T20 a présenté un spectacle spectaculaire de Virat Kohli alors que l’équipe indienne rugissait vers la victoire. La victoire a laissé les médias sociaux avec de nombreux joyaux de moments, dont un lorsque le capitaine Rohit Sharma a couru au sol et a soulevé Kohli. “King Kohli” est l’homme de l’heure, mais maintenant, certains fans tirent un chapeau à Anushka Sharma et à des temps plus malheureux. L’acteur de Bollywood a été victime d’une misogynie déchaînée de la part des fans de cricket indiens qui la blâment chaque fois que Kohli a organisé un mauvais spectacle.

“Agar blâme karna hai, toh crédit bhi dena chahiye. Bravo, Anushka », les fans ont commencé à tweeter pour réfuter les trolls qui ont ciblé Sharma à plusieurs reprises sur la performance de Kohli.

Agar blâme karna hai, crédite bhi dena chahiye. Bravo, Anouchka. — अग्रिमा (@Agrimonious) 23 octobre 2022

Agar blâme karna hai, crédite bhi dena chahiye. Bravo, Anushka bhabhi. https://t.co/HCnUxpeWtG – Dr House (@DeanOfJio1) 23 octobre 2022

Youpi !

Bravo Team Inde

Bravo Kohli… bravo Anushka ! — Anantika Sharma (@infinity4UAll) 23 octobre 2022

Heureux de savoir que personne ne trollerait Anushka Sharma ce soir puisque Virat a si bien fait❤️ pic.twitter.com/ZNbaFy3eCF – Sara_mugisha #Saskay #BTSV BiasCapricorn bébé (@sara_mugisha) 23 octobre 2022

Tout le monde dit merci à Anushka Sharma et Vamika Kohli. — 球子 Hara ✨ (@Mystic_riverrr) 23 octobre 2022

Encourageant Kohli après la victoire de l’Inde, Sharma a écrit dans un post Instagram émouvant : « Ta beauté !! Ta putain de beauté !! Vous avez apporté tellement de joie dans la vie des gens ce soir et cela aussi à la veille de Diwali ! Tu es un homme merveilleux et merveilleux, mon amour. Votre courage, votre détermination et votre conviction sont époustouflants.

Appelant le match éprouvant pour les nerfs de dimanche le meilleur match de sa vie, elle a déclaré: «Je viens de regarder le meilleur match de ma vie, je peux le dire, et bien que notre fille soit trop petite pour comprendre pourquoi sa mère dansait et criait sauvagement. dans la salle, elle comprendra un jour que son papa a joué ses meilleures manches ce soir-là qui a suivi après une phase difficile pour lui mais il en est ressorti plus fort et plus sage que jamais ! Tellement fier de toi !! Ta force est contagieuse et toi, mon amour, tu es SANS LIMITE !! Je t’aime pour toujours et contre vents et marées.

