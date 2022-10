Les fans craignent strictement pour deux favoris de l’émission après avoir reçu des «choix de danse douteux» pour l’émission de demain

Les fans STRICTEMENT craignent pour deux des favoris de l’émission après avoir reçu des “choix de danse douteux” pour l’émission de demain.

L’épisode de demain de la BBC marque la semaine d’Halloween – et les célébrités restantes présenteront une performance effrayante.

Pennsylvanie

Les fans s’inquiètent pour deux candidats après avoir reçu des “choix de danse douteux”[/caption]

Cependant, certains téléspectateurs s’inquiètent déjà pour deux des visages célèbres à cause des danses qu’ils exécutent.

S’adressant à Reddit, un fan inquiet a créé un forum appelé “Les choix de chansons d’Halloween sonnent correctement”.

L’utilisateur du forum en ligne, nommé yojojoisgod, a déclaré : « Ils ont choisi des chansons tellement incroyables… et leur ont donné des choix de danse terribles pour les accompagner.

«Wicked Game aurait pu faire une rumba brillante (au lieu de la rumba sanglante dino, pauvre Hamza) ou peut-être même un bon AT. Mais comment vont-ils le faire fonctionner comme un tango pur ?

“De plus, je suppose d’après la chanson de Tyler que ce sera un numéro sur le thème de Beetlejuice.

«Mais pourquoi diable ont-ils dû transformer la chanson de Banana Boat en un cha cha cha maladroit? Vous auriez pu aller avec Jump in the Line et en faire une samba, je ne comprends pas comment vous ratez une opportunité aussi facile !

Un autre utilisateur a accepté et ajouté : « Wicked Game est un jeu étrange. Il a été utilisé assez souvent comme Rumba auparavant (au moins trois), donc je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que c’était un Tango cette fois.

Ils ont poursuivi: “Peu inquiet pour Ellie T et Johannes également. Les deux dernières fois où leur chanson a été utilisée à l’Halloween, le couple a été éliminé.

Tyler, qui est associé à Dianne Buswell, dansera un Cha Cha Cha sur Day-O (The Banana Boat Song).

Hamza et sa partenaire Jowita Przystal présenteront leur meilleur Tango to Wicked Game.

Cependant, Hamza est actuellement en tête du classement avec 35 points.

Tyler est quatrième avec 32.

Pennsylvanie

Les fans s’inquiètent de la place de Tyler dans la compétition[/caption]

Bbc

Certains pensent que Hamza pourrait atterrir dans les deux derniers[/caption]