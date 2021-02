Les fans craignaient pour Tiger Woods après avoir semblé épuisé lors d’une interview télévisée deux jours avant l’accident

Tiger Woods avait l’air épuisé dans une interview télévisée quelques jours avant son accident d’horreur mardi dans lequel il s’est brisé la cheville et s’est fracturé la jambe.

Le golfeur, 45 ans, a suscité l’inquiétude des téléspectateurs alors qu’il parlait dimanche à CBS Sports du prochain Masters après avoir récemment subi sa cinquième opération au dos.

L’icône du sport est maintenant « réveillée, réactive et en convalescence dans sa chambre d’hôpital » après une opération chirurgicale importante suite à l’accident dans lequel il a roulé son SUV Genesis GV80.

S’adressant à l’animateur de CBS Sports, Jim Nantz, Woods a été interrogé sur son rétablissement et s’il pouvait participer au premier tournoi majeur de l’année en avril.

Il a dit: ‘Dieu, j’espère bien, je dois y arriver en premier.

« Une grande partie est basée sur mes chirurgiens, mes médecins, mes thérapeutes et m’assurer que je le fais correctement car c’est le seul dos que j’ai, donc je ne sais pas combien de marge de manœuvre il nous reste ici.’

Nantz a alors demandé à Woods s’il avait l’intention de jouer un tournoi avant les Masters.

Le champion à 15 reprises a répondu: « Je ne sais pas quel est le plan.

« Le plan est simplement d’aller passer une IRM et de voir si nous sommes guéris, puis nous pourrons commencer à progresser. »

Son entretien à l’époque a soulevé des inquiétudes parmi les fans et les autres golfeurs au sujet de l’état d’esprit de Woods.

L’un d’eux a tweeté: « Tiger Woods avait l’air absolument frit dans cette interview à l’instant.

« Visage gonflé et terne et on aurait dit qu’il parlait à travers un silencieux. Je pense honnêtement que cette dernière opération pourrait être la fin pour lui.

Un autre a écrit: « Tiger avait l’air tellement marre là-bas. »

Lundi, Woods a donné des cours de golf à des célébrités, dont le comédien David Spade et l’ancienne star de la NBA Dwayne Wade au Rolling Hills Country Club de Los Angeles.

Les stars ont toutes deux partagé des images avec un Woods souriant sur les réseaux sociaux dans lesquelles elles l’ont remercié pour la journée.

Le sportif s’est écrasé mardi alors qu’il conduisait du Terranea Resort cinq étoiles au Rolling Hills Country Club où il devait participer au tournage de GolfTV.

Lundi, Woods a donné des cours de golf à des célébrités, dont l’ancien comédien de la NBA, Dwayne Wade

Woods a également joué un tour avec le comédien David Spade au Rolling Hills Country Club lundi

Il a été mis sous anesthésie générale à l’hôpital Harbour-UCLA alors que les chirurgiens installaient des tiges métalliques, des vis et des broches sur son tibia droit et son mollet brisés à la suite de l’accident.

Anish Mahajan, médecin-chef de l’hôpital, a déclaré que Woods avait subi des fractures ouvertes comminutives de son tibia et de son péroné – où l’os se brisait en deux ou plusieurs morceaux et traversait la peau – et avait une tige insérée dans son tibia, avec son pied et cheville «stabilisée avec une combinaison de vis et de broches».

Les muscles entourant les os ont été coupés pour soulager l’enflure, a déclaré Mahajan, qualifiant les blessures de « importantes ».