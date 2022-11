Les fans costumés de Hong Kong Rugby Sevens célèbrent la fin de la pause covid

HONG KONG – Pour la première fois en plus de trois ans, des milliers de fêtards ont rempli un stade de sport pour regarder le Hong Kong Rugby Sevens, un tournoi de trois jours qui se termine dimanche. Avec un verre à la main et sans masque (ou du moins sous le menton), ils ont dansé avec des groupes locaux, regardé des feux d’artifice et enfilé les costumes idiots qui sont devenus la marque de fabrique de l’événement.