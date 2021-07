Les fans comparent les photos du concept ‘Butter’ du membre du groupe K-pop BTS V à Shah Rukh Khan pour CETTE raison

Le groupe de K-pop BTS a récemment publié la troisième version des images conceptuelles de son nouveau single ‘Butter’ sur Instagram. Les photos ont pris d’assaut Internet et les fans ne semblent pas en avoir assez.

Les sept membres du groupe – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook peuvent être vus habillés en lave-autos avec une station-service en toile de fond. Bien que toutes les photos soient superbes et que chaque membre ait l’air pimpant avec son nouveau look et ses nouvelles couleurs de cheveux, un membre a attiré l’attention des fans pour une raison très différente.

V aka Kim Taeyhung, est vu posant avec ses deux mains tendues sur les côtés tout en tenant un tuyau d’arrosage dans ses mains. Cela rappelle aux fans la célèbre pose signature de Shah Rukh Khan où lui aussi tend les bras grands ouverts pour ses principales dames dans ses films. Les fans alias « ARMY » ne peuvent s’empêcher de comparer les deux et l’appellent la version coréenne de Shah Rukh.

L’année dernière, le jour de l’anniversaire de V, un fan a géré une publicité personnalisée du chanteur sur l’emblématique Burj Khalifa. C’était juste après que Shah Rukh Khan ait reçu un cadeau similaire le jour de son anniversaire en novembre.

Pour les non avertis, BTS alias Bangtan Sonyeodan est un boys band qui appartient à la Corée du Sud et est devenu un nom mondial. Reconnus comme l’un des principaux artistes K-pop à l’échelle internationale, les garçons règnent dans tous les cœurs. La plupart d’entre eux appartiennent à un milieu modeste et ont travaillé dur pour en arriver là où ils sont aujourd’hui. BTS a sorti son single d’été « Butter » cette année en juin, qui a semblé battre tous les records sur toutes les plateformes de streaming. C’est l’une des chansons les plus vues sur Youtube.