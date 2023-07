Les fans choqués de Vin Diesel réalisent à peine le vrai nom de la star de Fast and the Furious

Les fans de THE FAST and the Furious viennent de découvrir le vrai nom de l’homme d’action Vin Diesel, et cela ne fait pas vraiment tourner leurs moteurs.

Diesel s’est solidifié comme l’un des noms les plus durs des films d’action hollywoodiens.

Getty

Presse associée

Il est apparu dans presque tous les films de la franchise The Fast and Furious, XXX, Pitch Black et a exprimé Groot dans tous les films Marvel impliquant les Gardiens de la Galaxie.

Ainsi, avec cette image de dur à cuire, Internet a du mal à faire face à son vrai nom – Mark Sinclair.

La star a changé de nom lorsqu’il a débuté dans l’entreprise et travaillait comme videur de boîte de nuit à New York.

« Le vrai nom de Vin Diesel est Mark Sinclair et je trouve ça hilarant. Cela ressemble à un employé d’un fonds spéculatif ou quelque chose comme ça », a tweeté un cinéphile confus.

Un fan vient de découvrir son nom et a tweeté un emoji au visage perplexe et a déclaré: « Je viens de découvrir que le vrai nom de Vin Diesel est Mark Sinclair. »

Un autre a ajouté: « Mec pendant tout ce temps, je pensais que le nom de Vin Diesel était Vincent Diesel, qui est Mark Sinclair ?! »

Un fan supplémentaire a également pensé que Vin était l’abréviation de Vincent et a déclaré: «Vraiment, je pensais que le prénom de Vin Diesel était Vin. c’est Vincent. mais en fait, ce n’est pas – c’est Mark.

« Je viens de chercher le vrai nom de Vin Diesel… il ne ressemble pas du tout à un Mark Sinclair », a fait écho un cinéphile.

Ceux qui ont deviné Vincent avaient raison, mais Vin est en fait le nom de famille marié de sa mère, Vincent. On dit que son nom de famille lui a été donné par ses amis car il était si énergique.

La star de la course a récemment révélé qu’un spin-off entièrement féminin de The Fast and the Furious est en développement.

Getty

Presse associée