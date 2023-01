Les fans choisissent plus de Russes pour le match des étoiles de la LNH

Trois joueurs russes faisaient partie des 12 sélections dévoilées par la ligue suite à un vote

Un trio de joueurs russes a été ajouté à la formation pour le match des étoiles 2023 de la LNH à la suite d’un vote des fans, a-t-il été révélé jeudi. Il devrait y avoir neuf Russes au total sur les listes pour la pièce maîtresse à quatre équipes.

L’ailier des Rangers de New York Artemi Panarin et le gardien de but des Islanders de New York Ilya Sorokin ont tous deux été élus dans l’équipe de la division Metro, a annoncé la LNH. Dans la division Atlantique, le gardien de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy a été choisi par les partisans à la suite d’un vote qui s’est terminé plus tôt cette semaine.

Au total, 12 joueurs ont été ajoutés aux alignements des quatre divisions de la LNH, complétant la liste des 44 joueurs pour la pièce maîtresse annuelle de la ligue, qui aura lieu cette année au FLA LIVE Arena à Sunrise, en Floride, les 3 et 4 février. Un All-Star Skills Show aura lieu le premier jour, suivi du All-Star Game lui-même.

Lire la suite L’hôte des Russes sélectionné pour le match des étoiles de la LNH

Plus tôt ce mois-ci, six étoiles russes de la LNH ont été nommées parmi les 32 joueurs – un de chacune des équipes de la ligue – qui ont été initialement sélectionnés par le Département des opérations hockey de la ligue comme participants All-Star 2023.

Le chef des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a été nommé sur la liste de la division métropolitaine, avec l’ailier droit Andrei Svechnikov des Hurricanes de la Caroline. Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin – vainqueur du trophée Vézina du meilleur gardien de la LNH la saison dernière – est également dans les rangs de la division métropolitaine.

Dans la division Atlantique, le Russe Nikita Kucherov représentera le Lightning de Tampa Bay – et sera désormais rejoint par son compatriote et coéquipier Vasilevskiy après le vote des fans.

Pour la division centrale, l’ailier gauche Kirill Kaprizov du Wild du Minnesota a été sélectionné plus tôt par le panel de la LNH. Le Russe Vladimir Tarasenko figurait également sur la liste initiale de la division centrale, mais l’ailier des St. Louis Blues doit faire face à une course pour se remettre à temps d’une blessure à la main.

LIRE LA SUITE: La star du hockey russe “n’a rien fait de mal” avec le camouflet LGBT – entraîneur

Le match des étoiles se jouera dans un format 3 contre 3, dans un tournoi mettant en vedette des équipes de 11 joueurs de chacune des quatre divisions de la ligue. Il y aura neuf patineurs et deux gardiens dans chacune des quatre équipes.