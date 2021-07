Les fans chargent la sécurité à Wembley avant la finale, 19 policiers blessés

La police britannique a procédé à 49 arrestations et a déclaré que 19 de ses officiers avaient été blessés après avoir affronté des foules volatiles près du stade de Wembley alors qu’ils surveillaient le Euro 2020 finale entre l’Italie et l’Angleterre dimanche.

Les supporters se sont affrontés et les officiels, ont violé les cordons de sécurité et ont chargé dans le périmètre de Wembley avant le début du match, que l’Italie a remporté après une séance de tirs au but.

« Nous avons procédé à 49 arrestations au cours de la journée pour diverses infractions. Nous aurons des agents sur place toute la nuit », a déclaré la police métropolitaine sur Twitter.

Une journée de festivités alimentées par l’alcool avait commencé avec des scènes tapageuses dans le centre de Londres et des dizaines de milliers de personnes se sont rendues au stade national pour le match, avec des fusées éclairantes lancées dans les gares et chantant dans les trains.

Environ deux heures avant le match, les fans ont fait irruption devant les stewards et certains ont atteint le hall tandis que des bouteilles étaient jetées de l’extérieur du périmètre.

Certains membres du personnel de sécurité ont été attaqués, ont déclaré des témoins à Reuters, et l’entrée du stade a été interrompue pendant plus de 20 minutes tandis que l’ordre était rétabli aux entrées.

En dehors du sol, plusieurs milliers de fans ont continué à boire et à faire la fête dans la zone immédiatement adjacente aux points d’entrée avec des canettes de bière vides bordant la rue.

La police a déclaré avoir aidé les équipes de sécurité sur le terrain.

« Les responsables de la sécurité de Wembley ont confirmé qu’il n’y avait eu aucune atteinte à la sécurité des personnes sans billets entrant dans le stade », a déclaré la police métropolitaine sur Twitter.

Certains témoins, cependant, ont déclaré avoir vu des cas isolés de fans courir dans les sièges à l’intérieur du sol et être poursuivis par la sécurité.

À l’intérieur du stade, il y avait une atmosphère de fête avec des fans chantant « Sweet Caroline » et « Three Lions » – l’hymne officieux de l’équipe d’Angleterre.

La police avait précédemment exhorté les supporters à ne pas se rendre à Wembley s’ils n’avaient pas de billets de match et s’était plainte de plusieurs cas de fusées éclairantes déclenchées à proximité des gares de Londres.

Dans toute la capitale, beaucoup avaient installé leur camp tôt avec des milliers de personnes faisant la queue pour entrer dans les jardins des pubs avant l’heure du déjeuner et d’autres entassés sur les places de la ville. Des centaines de fans drapés de drapeaux rouges et blancs ont jeté et brisé des bouteilles à Leicester Square plus tôt dans la journée.

Quelques heures avant le coup d’envoi local de 20 heures, Wembley Way était bondé de supporters depuis la station de métro jusqu’au stade.

Des canettes de bière et des bouteilles ont volé dans les airs alors que la fumée âcre des fusées éclairantes dérivait à travers la foule et les supporters, vêtus de chemises anglaises de divers millésimes, ont chanté et scandé.

Gus McKay, un fan anglais de 53 ans de Bradford-on-Avon, s’est joint à la fête à Leicester Square, dans le centre de Londres.

« C’est incroyable », a-t-il déclaré. « J’ai attendu toute ma vie (pour atteindre une finale). »

Dave Woodall de York a fait écho au sentiment : « J’en faisais partie lorsque nous avons remporté la Coupe du monde et c’est un rêve que je n’aurais jamais pensé se réaliser », a-t-il déclaré.

« Alors je suis comme un gamin à Noël. C’est le meilleur sentiment qui soit. Je devais descendre pour la journée, je ne pouvais pas manquer ça. »

L’Angleterre vise à remporter son premier titre majeur depuis la levée de la Coupe du monde 1966.

