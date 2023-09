Les fans britanniques de Married at First Sight repèrent dans le casting une « star de télé-réalité » qui n’a pas réussi à trouver l’amour à la télé l’année dernière

Les téléspectateurs britanniques de MARRIED At First Sight ont repéré un visage familier alors que la huitième série démarre.

Les fans de Channel 4 sont restés perplexes lorsqu’ils ont semblé reconnaître un nouvel acteur, Luke, de quelque part.

Matt Monfredi / Canal 4

Une star de MAFS est déjà passée à la télé-réalité[/caption] FICHE TÉLÉ

Luke est déjà apparu à la télévision[/caption]

Aujourd’hui, il semble que le directeur commercial de 30 ans ne soit pas étranger aux apparitions à la télévision.

Luke a déjà honoré nos écrans de télévision, à la recherche de l’amour.

Les fans aux yeux d’aigle ont afflué sur les réseaux sociaux pour souligner ses rôles précédents, l’un d’entre eux s’exclamant : « Compris ! Luke était dans The Language of Love de Davina McCall !!

Un deuxième a écrit : « Luke était dans cette émission de rencontres Language of Love l’année dernière si quelqu’un d’autre pensait qu’il avait l’air familier..»

Dans l’espoir de rencontrer celui-là, Luke a joué dans l’émission de rencontres qui l’a vu déménager en Espagne et a suivi des célibataires britanniques et espagnols alors qu’ils tentaient de prouver que l’amour pouvait surmonter la barrière de la langue.

Luke est l’un des 16 célibataires qui se sont inscrits pour se marier avec un parfait inconnu pour la nouvelle série de l’E4.

La star a révélé que lorsqu’il s’agissait de parler à ses amis et à sa famille – y compris ses ex – de ses noces télévisées, cela ne s’était pas très bien passé.

Il a déclaré au Sun : « Pour être honnête, mes amis et ma famille ont été choqués, certains plus que d’autres. Mais tu sais quoi, ils veulent toujours le meilleur pour moi et ils veulent que je trouve quelqu’un. J’ai toujours été un gars sympa et les gars sympas passent toujours en dernier.

Luke a poursuivi : « En ce qui concerne mon ex, je suis toujours proche de sa famille, alors je leur ai dit et je l’ai vue au pub trois jours plus tard.

« Elle me disait qu’elle allait découvrir où se déroule le mariage et venir arrêter tout ça.

« Elle ne l’a pas fait, heureusement, mais je n’en ai même pas parlé à la chaîne. »

Canal 4

Luke a marché dans l’allée dans l’épisode de la nuit dernière[/caption]