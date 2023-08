Les fans australiens se réjouissent alors que les hôtes de la Coupe du monde se qualifient pour les demi-finales

L’Australie est devenue le premier hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à se qualifier pour la demi-finale depuis que les États-Unis l’ont fait en 2003. Les Matildas l’ont fait de manière historique, dépassant la France via une séance de tirs au but en 10 rounds qui s’est terminée 0-0 (7- 6).

L’incroyable finition en 10 rounds a établi un nouveau record pour la plus longue séance de tirs au but de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Les supporters locaux du Suncorp Stadium de Brisbane, où s’est déroulé le match, ainsi que lors de plusieurs soirées de surveillance massives à Sydney, ont hurlé de joie lorsque Cortnee Vine Le tir de pénalité gagnant de a trouvé le fond du filet.

De plus, des célébrités nées en Australie comme l’acteur Hugh Jackman ont montré leur soutien de loin.

Découvrez les scènes incroyables autour de l’Australie alors que le Mathilde a disputé sa toute première demi-finale de Coupe du monde masculine ou féminine.

Les scènes autour de l’Australie!

Cliquez ci-dessous pour plus de vidéos de soirées de surveillance à travers l’Australie (h / t à notre propre Stu Holden)

Wolverine aime le W !

Entraîneurs australiens, les joueurs ressentent l’amour

